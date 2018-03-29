美頻打台灣牌 兩岸難好轉

2018年03月29日 01:18 中國時報 林勁傑／台北報導

28日在「兩會後的兩岸關係走向」研討會中，面對未來兩岸關係走向，兩岸與會學者多認為，雖然蔡英文政府展現克制，不主動挑釁大陸，但面對近來美國因素介入且頻打「台灣牌」，兩岸關係難有好轉空間。

廈大兩岸協同創新中心教授孫雲觀察，蔡英文不走偏激路線，避免挑釁大陸，是總結過去扁政府時代教訓，不想走回與大陸對抗的老路。但民進黨的「台獨」本質沒有改變、視大陸為敵人的邏輯沒有改變，同時擁抱美日對抗大陸的思維沒有改變，這才是目前兩岸僵局的根源。

廈大台研院政治所所長陳先才認為，未來蔡當局調整兩岸政策的可能性不大，因台灣選舉在即，蔡的兩岸政策可能更趨保守，加上美國介入等因素；特別是在民共之間長期缺乏互信，無法建立有效溝通管道下，兩岸關係會持續陷入僵局。

前海基會董事長洪奇昌認為，習近平的對台政策主軸不變，即反獨紅線不變、和統戰略不變且無統一時間表。他提醒，目前美國對大陸的態度日趨強硬，當陸美博弈時，大陸若持續關閉對台溝通的大門，台灣別無選擇只能靠向美國，此時兩岸關係可能更漸惡化。

此外，曾參與馬習會的前陸委會主委夏立言昨也與會。針對大陸對台工作團隊主要出身外交系統，夏立言說，表面看似想從國際上圍堵台灣，但外交官的優點是「務實」，像他跟張志軍都能務實討論各種問題，甚至談及互設代表處都到了相當的階段。

研討會也邀請《中國時報》社長王丰做專題演講。他表示，2000年政黨輪替後，台獨勢力不斷高漲，尤其太陽花學運時期翻新手法，運用網路與自媒體複製中東顏色革命，就如美國在世界各國所為的顛覆活動，必須提高警覺。

(中國時報)