陸美貿易戰 台恐損數十億美元

2018年03月29日 01:18 中國時報 劉屏 ／華盛頓28日電 ／華盛頓28日電

美國及日本方面評估指出，美國與大陸之間的貿易摩擦，許多與大陸有經貿來往的經濟體無可避免的受到波及，其中台灣受傷至鉅，在科技產品項目中的損失可能高達數十億美元。

高盛集團評估指出，大陸科技產品輸美將減少500億美元，會導致大陸的GDP減少1500億美元，占GDP總值的0.4％。亞洲其他經濟體的損失將達100億美元，「主要是南韓及台灣」。不過比起10年前的全球經濟不景氣，亞洲各國這次的損失將只有那時的一半。

日本野村總合研究所發自新加坡的評估指出，大陸的出口，「國外附加價值」所占比重高達1/3，在世界主要經濟體中是很少見的。

這些國外附加價值之來源，依序是台灣、南韓、香港，新加坡。當大陸的高附加價值出口面臨挑戰時，這幾個主要供應者也就會成為主要的受傷者，尤其是如果這個經濟體對外貿的依存度很高。

穆迪信用評級公司指出，大陸的經濟發展供應鏈，許多亞洲經濟體及企業扮演關鍵角色，一旦大陸出口受挫，這些經濟體及企業的信用評等可能受到不利影響，尤其是這些經濟體及企業的貿易對象集中於大陸，即雙邊往來，而不是在國際市場更公開、更重視規章的多邊往來。

彭博社評估指出，大陸出口商品很多來自境外，當出口面臨限制，其全球供應鏈自然也受到影響。以大陸組裝出口的iPhone為例，品牌是美國的，智慧財產權也是美國的，但供應商是台灣、南韓、日本。當美國對大陸科技產品設限，台灣也受到波及。

彭博另一項分析指出，陸方的報復措施可能包含非經濟層面，例如「加強對台灣施壓」、在北韓議題上減少與美國合作、加強在南海擴張、強化與歐洲國家合作等。北京可能同時採行幾種，也可能只是做做樣子，總之要讓川普政府知道陸方有很多牌可以打。

(中國時報)