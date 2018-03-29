美國計畫標售近3000億美債

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中國時報
／綜合報導

為了填補減稅導致的收入缺口，美國聯邦政府本星期打算標售將近3000億美元（約台幣8.7兆元）國債，可望寫下金融海嘯以來一周發債量最高紀錄。雖然發債時機有些古怪，但專家認為美債需求依然強勁，只是買方可能要求更高的利率。

CNN Money報導，美國總統川普成功推動減稅法案，然而聯邦政府收入開始下降，所以需要借越來越多債務來因應。同時，政府貸款成本近幾個月快速上升。美國財政部本周計畫銷售約2940億美元國債。

這次發債的時機顯得古怪。因為就在上星期，川普宣布將向大陸輸往美國的科技和通訊產品，課徵高達600億美元的懲罰性關稅。大陸一度回應，如果要打貿易戰就會「奉陪到底」。

大陸是美國最大債主，持有1.17兆美元美債。有消息稱大陸1月減持美債，比去年12月減少1.4％，被視為反制美國手段。彭博記者曾問陸駐美大使是否考慮減少購買美債，得到以下答案，「我們正在檢視所有選項」。

全球最大資產管理公司貝萊德（Black Rock）固定收益投資長利德說，「本周進入市場的國債量太大了。我們主要依賴亞洲國家購買我們的國債。現在所有人都在注意這件事」。

詹尼資本市場公司策略長勒巴斯表示，不需太過擔心大陸「放棄」購買美債。他說，大陸是因為與美國的巨大貿易順差，才會擁有這麼多美債。大陸從美國賺來的錢必須有地方放，他們選擇投入安全的資產，美債就是一個例子。

勒巴斯說，「不管大陸向美國進口什麼產品，我們都用美元支付。他們大可囤積美元，但這種操作方式不太有經濟效益」。勒巴斯指出，「沒有人會放棄購買美國國債，但他們可能想要有更高利率」。

(中國時報)

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