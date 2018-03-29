肯亞案台籍主嫌 維持原判15年

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中國時報
林勁傑／綜合報導

針對有台灣人涉入的肯亞跨國電信詐騙案，北京市高級人民法院昨二審宣判，分別裁定駁回上訴，維持原判及准予撤回上訴。兩名台籍主嫌張凱閔、林金德仍被判有期徒刑15年。對此，陸委會呼籲陸方應踐行已簽署的《兩岸司法互助協議》，提供家屬探視便利，並盡速與台灣治安機關展開合作，將幕後主嫌繩之以法。

對於此案，陸委會昨表示，將持續關注後續發展，也會提供家屬必要的協助。對於跨境電信詐騙犯罪案件的處理，陸委會主張，應將相關涉案國人帶回台灣依法偵查審判，並透過各方合作，才能完備犯罪證據資料的蒐整，進而徹底打擊跨境電信詐騙犯罪、瓦解犯罪集團。

2016年4月，大陸警方將肯亞偵破的電信詐騙案70多名大陸及台灣籍嫌犯分批遣送至北京關押。本案去年7月開庭審理，共85名被告，包括44名台灣民眾；同年12月在北京市第二中級人民法院一審宣判，涉案44名台灣民眾均有罪。

北京法院網昨天在官方微博公告，一審宣判後，共有66名被告提出上訴。北京高院審理後認為，一審判決「事實清楚，證據確實、充分，定罪及適用法律正確，量刑適當，審判程序合法」，裁定駁回張凱閔案等31人、張家祥案等32人的上訴，維持原判。

另外，徐偉倫詐騙案3人提出上訴，後又撤回上訴，北京高院裁定准予撤訴。

據一審判決，張凱閔、林金德都以詐騙罪被判處有期徒刑15年，剝奪政治權利（褫奪公權）3年，罰金1萬5000元（新台幣近7萬元）。

其餘83人有期徒刑14年至1年9個月不等刑罰，並處剝奪政治權利及罰金。主犯刑期幾乎都在10年以上。

此外，法院責令被告將贓款返還受害者。

(中國時報)

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