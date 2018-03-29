臉書廣告賣劣貨 3000人上當

中醫師吳明珠、藝人于美人等人，遭詐騙集團冒名販售中藥肚臍貼等劣質商品。 （林郁平翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

知名中醫師吳明珠、藝人于美人等人，遭詐騙集團移花接木，在臉書「一頁式廣告」上刊登照片、佯稱有名人背書，販售肚臍貼等劣質商品。刑事局循線在桃園查獲大陸「壹加壹」國際物流公司在台的倉儲庫房，查扣大批劣質的中藥增髮皂、肚臍貼，逮捕張姓負責人、收取貨款的陳姓男子2人，查出近半年就有3000多人上當訂購，雖然商品品質極差，頻遭退貨，但初估不法獲利仍逾400萬。

警直搗倉庫 滿坑滿谷

去年底，吳明珠與多家電視台主播紛紛向警方報案，指她們上節目的畫面遭歹徒擷取、變造，置於臉書粉絲專頁或廣告，用來販售各種商品，讓民眾誤信商品有名人背書而下訂購買，擔心這些來路不明的商品會傷害民眾健康，並影響自己聲譽。

退貨重包裝 二次詐騙

警方追查賣家廣告IP，發現有上百組帳號是從大陸、美國等境外刊登，員警自掏腰包、花1100元購買一組增髮皂送驗，並查出這些劣質廉價商品都來自大陸，事後民眾若不滿意退貨，商品卻全被送到物流公司留存，等其他被害人訂購，再重新包裝2次出貨，繼續詐騙。

3萬投影機 只有雪花光

警方前往庫房搜索，看到滿坑滿谷的劣質商品都嚇了一跳，其中，包括號稱市價要3萬多元的名牌微型投影機，賣家僅賣1580元，但其實只有雪花燈光效果，根本不是投影機；上千組仿冒炒鍋僅用薄薄的鋁片製成，安全性堪憂；另查獲雜牌瓦斯爐、牙套、肚臍貼、增髮皂、望遠鏡等大批贓證物。

警方調查，31歲張姓男子是壹加壹台灣分公司負責人，明知商品有問題，還不斷替賣家出貨，並指定將貨款匯到在報關行工作的陳姓男子名下帳戶，警方依詐欺罪嫌將張、陳2人移送桃園地檢署，檢方訊後諭令張男2萬元交保，陳男則無保請回。

警方搜索時還巧遇2名陸籍幹部來台督導巡查，將2人依證人身分併送桃檢調查，檢警將再擴大追查金流及幕後賣家身分，釐清該物流公司是否與詐團勾結。

(中國時報)

肯亞案台籍主嫌 維持原判15年 3男爬新北大橋頂 搏命自拍

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。