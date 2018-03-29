臉書廣告賣劣貨 3000人上當

2018年03月29日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

知名中醫師吳明珠、藝人于美人等人，遭詐騙集團移花接木，在臉書「一頁式廣告」上刊登照片、佯稱有名人背書，販售肚臍貼等劣質商品。刑事局循線在桃園查獲大陸「壹加壹」國際物流公司在台的倉儲庫房，查扣大批劣質的中藥增髮皂、肚臍貼，逮捕張姓負責人、收取貨款的陳姓男子2人，查出近半年就有3000多人上當訂購，雖然商品品質極差，頻遭退貨，但初估不法獲利仍逾400萬。

警直搗倉庫 滿坑滿谷

去年底，吳明珠與多家電視台主播紛紛向警方報案，指她們上節目的畫面遭歹徒擷取、變造，置於臉書粉絲專頁或廣告，用來販售各種商品，讓民眾誤信商品有名人背書而下訂購買，擔心這些來路不明的商品會傷害民眾健康，並影響自己聲譽。

退貨重包裝 二次詐騙

警方追查賣家廣告IP，發現有上百組帳號是從大陸、美國等境外刊登，員警自掏腰包、花1100元購買一組增髮皂送驗，並查出這些劣質廉價商品都來自大陸，事後民眾若不滿意退貨，商品卻全被送到物流公司留存，等其他被害人訂購，再重新包裝2次出貨，繼續詐騙。

3萬投影機 只有雪花光

警方前往庫房搜索，看到滿坑滿谷的劣質商品都嚇了一跳，其中，包括號稱市價要3萬多元的名牌微型投影機，賣家僅賣1580元，但其實只有雪花燈光效果，根本不是投影機；上千組仿冒炒鍋僅用薄薄的鋁片製成，安全性堪憂；另查獲雜牌瓦斯爐、牙套、肚臍貼、增髮皂、望遠鏡等大批贓證物。

警方調查，31歲張姓男子是壹加壹台灣分公司負責人，明知商品有問題，還不斷替賣家出貨，並指定將貨款匯到在報關行工作的陳姓男子名下帳戶，警方依詐欺罪嫌將張、陳2人移送桃園地檢署，檢方訊後諭令張男2萬元交保，陳男則無保請回。

警方搜索時還巧遇2名陸籍幹部來台督導巡查，將2人依證人身分併送桃檢調查，檢警將再擴大追查金流及幕後賣家身分，釐清該物流公司是否與詐團勾結。

(中國時報)