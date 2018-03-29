3男爬新北大橋頂 搏命自拍

本月有3名男子搏命爬上新北大橋斜張橋塔柱頂端，同時利用空拍機拍下驚險一刻。（翻攝Instagram）

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中國時報
／新北報導

3名男子疑似模仿國外極限運動玩家，日前爬上高達135公尺的新北大橋斜張橋塔柱頂端，並用空拍機拍下3人站在塔柱上的畫面，同時將畫面PO在個人Instagram吸引粉絲目光，三重警分局正在清查3人身分，並呼籲類似行為太過危險，希望民眾不要模仿。

畫面中3名攀爬新北大橋塔柱的男子，並肩站在寬度不到50公分的塔柱頂端，離地135.75公尺，換算約為40層樓的高度，但3男身上似乎完全沒有任何安全防護設備，腳下則是蜿蜒的大漢溪，而3男的友人，則用空拍機將3人搏命畫面拍下PO在Instagram上。

據悉，Instagram帳號所有人為國立台灣戲曲學院李姓3年級學生，他所上傳「登高望遠」的照片遍及台灣、香港以及大陸等地的知名景點，其中也有不少極限攝影的作品，吸引大量粉絲追蹤。

不過照片的真偽引起部分人士質疑，新北市工務局總工程司林昆虎表示，兩邊的塔柱間有兩條橫樑相通，塔柱內部的維修通道，由下方抵達第一個橫樑處，僅能容納2至3人的維修電梯，接著再以爬梯抵達上方的橫樑，但橫樑再至塔柱頂端的20公尺距離，是沒有通道及樓梯可以在往上，3個年輕人如何辦到？他也匪夷所思。

三重警分局表示，目前因為維修通道的門鎖也沒有遭破壞，且工務局也未報案，所以警方仍在釐清3人行徑是否觸法，但強調類似行為相當危險，稍有不慎就會要人命，呼籲民眾不要仿效，確保人身安全。

(中國時報)

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