相機漂流2年再現 失主驚喜

2018年03月29日 04:10 中國時報 李忠一 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

宜蘭縣岳明國小學生27日在海邊淨灘，意外拾獲1台從日本石垣島漂來、裝在防水殼的數位相機，學校老師將消息貼在臉書後，短短1天破萬人分享訊息。消息傳到日本後，1天內就找到失主，失主是日本女大學生椿原世梨奈，對於能撿到遺失2年多的相機，她說感到又驚又喜！

岳明國小學生在海邊淨灘時，5年級學生何兆恩發現相機，只見相機外的防水殼布滿藤壺，打開外殼，相機居然還有電，為找到失主，才檢視記憶卡拍攝照片，意外發現相機歷經2年漂流，從日本石垣島漂到宜蘭蘇澳。

學校老師李公元指出，相片是在2015年5月至9月間拍攝，他將過程貼在臉書中，短短1天內破萬人分享訊息，就連日本媒體也聞訊來採訪，由於相機廠牌是Canon，相機廠也協助找失主，網友們紛紛透過管道尋人。

「感謝神奇的網路世界，我們找到相機主人了！」李公元昨晚在臉書上說，失主名為椿原世梨奈，是東京上智大學外國語學部英語學科3年級學生，相機則是2年前在石垣島潛水時弄丟。李公元轉述，椿原世梨奈感到不可思議，也很興奮，居然可以撿到她遺失2年多的相機，因此她決定親自飛來台灣一趟，謝謝岳明國小的小朋友們。李公元也徵得椿原世梨奈同意，在臉書上分享1張去年來台旅行的照片。

李公元表示，椿原世梨奈經朋友通知，再從臉書的照片，確認是自己遺失的相機，彼此透過網路聯繫，椿原世梨奈在去年3月時，才與朋友到台灣旅行。李公元透露，椿原世梨奈來台時間會先賣關子，「但這是今年會發生的事！」對於能順利找到失主，李公元說：「真的很感動！」

(中國時報)