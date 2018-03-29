小叮噹羊乳 牛奶粉泡的啦

2018年03月29日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

再爆黑心食品！標榜「百分百純正羊乳」的「小叮噹鮮羊乳」，遭檢舉長期以全脂、脫脂牛奶粉及奶精假冒羊乳，檢調會同衛生局人員搜查，發現陳姓業者是在自宅製造羊乳，產品完全沒有羊乳成分，陳姓業者一賣20年未露餡，不法獲利超過2000萬元。因陳姓業者夫妻坦承涉案，檢方訊後諭令陳姓業者夫妻各以5萬元交保。

台南市衛生局日前接獲民眾投訴，指「小叮噹鮮羊乳」未標示成分或保存期限、沒有無菌充填，衛生局稽查人員多次查訪都不得其門而入，報請檢調追查，查出49歲陳姓業者未依法辦理商業、公司或工廠登記，在自宅製造、調配羊乳，檢調將羊乳送驗，竟驗出含有牛乳成分。

檢調27日凌晨在陳男作業庫房搜出近20袋全脂、脫脂牛乳奶粉及奶精，並查扣標示「100％全羊乳」等共計1700多瓶成品及牛乳奶粉等原料400餘公斤，將陳男夫婦及2名員工帶回調查。

檢調查出，陳男曾任職某知名羊奶廠，學會製程後動起歪腦筋，1995年起與妻子以全脂、脫脂牛奶粉及奶精假冒羊乳，自創「小叮噹鮮羊乳」品牌，因工廠位於台南市安南區，訂戶集中安南區周邊。

陳男夫婦供稱，是向台南山上區某牧場購得羊乳，為了節省成本及降低羊騷味，又自市面購得全脂、脫脂牛乳奶粉及奶精，以15％比例添加各類羊乳產品。但檢調依現場查扣配方表追問，陳男夫婦才承認除原味、寡糖口味外，其他如麥芽、巧克力、果汁、草莓等口味鮮羊乳都沒有羊乳，皆為調製後再加入香料調味。衛生局當場要求陳男暫停販售，並抽樣36瓶檢驗成分。檢調指出，業者每天出貨量約600瓶，每瓶羊乳25、26元不等，每月獲利至少20萬，犯罪所得初估逾2000萬元。檢方複訊後，諭令陳男夫婦各以10萬元交保，2名員工請回，但陳男夫婦湊不出保金，檢方改以5萬元交保。

(中國時報)