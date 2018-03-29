中研院將開放大門吸納車流

2018年03月29日 01:18 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

國家生技研究園區還沒全面啟用已出現塞車狀況，2300名員工一旦進駐，勢必會湧入上千輛車，居民擔心一定造成交通大堵塞，中央研究院從善如流，28日同意聯外隧道尚未打通前，原規畫走四分溪6米防汛道路的員工車輛，改為從中研院正門進出園區，達到吸納車流效果。

台北市交通局為了紓解生技園區塞車，規畫通行動線，進出園區車輛都走四分溪防汛道路，不過，居民擔心防汛道路僅6米寬，尖峰時間大批車流湧進，會把整條路堵死，甚至往研究院路延伸。

中研社區發展協會理事馮文秀痛批，「國家」2個字壓得居民喘不過氣，他們希望國家好，但前提是要能照顧居民感受，居民已多次反映交通動線設計有問題，中研院「怎麼講都聽不懂」，依然故我、聞而不行，根本是白搭。

防汛道路 嚴控進出

面對居民批評，中研院祕書處長吳重禮昨（28日）承諾，未來所有員工車輛都必須從中研院大門往後方四分溪防汛道路進出園區，不會影響社區，也能達到吸納大批車流的效果。吳重禮強調，未來開車往前往園區的車輛都必須先到中研院大門，取得通行證後才能進入園區，藉此管制，避免有員工從防汛道路進出。

車位少 排擠社區空間

此外，馮文秀表示，生技園區才規畫500多個停車位，2300位員工加上訪客、廠商，白天時把園區停滿之後，一定會把車輛往社區巷弄塞，排擠到社區停車空間。

吳重禮強調，中研院敦親睦鄰，早在2014年4月起就開放中研里民平日可從晚間7時進入院區免費停車至隔天7時，但有居民不滿說，除了中研里，受影響的還有新富里、中南里，也應該一併開放里民免費停車。

吳重禮表示，中研院對生技園區交通問題相當重視，擬定有短、中、長期計畫，包括將開通捷運站與園區接駁車、適當交通動線規畫、彈性上班時間等因應措施，長期則是開闢聯外隧道，目前由北市納入「東區門戶計畫」設計中。

(中國時報)