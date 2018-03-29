YouBike熱點 闢10大自行車道

2018年03月29日 01:18 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

新北市YouBike站點已近500站，突破1萬3000輛車，交通局透過租借習慣大數據分析，篩選出1月超過9000次29路段，加上連結性、路幅等因素，篩選出10大路段，研擬將在新店區民權路、汐止區大同路2段等路段新闢自行車道，逐步打造完整自行車道網。

自行車過去大多以河濱、高灘地為建置點，路段偏遠，民眾只能休閒使用，但隨YouBike逐漸成為通勤工具，如何在狹窄的市區道路找到最需要自行車道熱點，令不少地方政府頭痛。

每月借車 逾9000次

新北市交通局綜合規劃科長林昭賢指出，一般自行車使用者行為資料很難蒐集，但新北市擁有全國最大YouBike服務網，目前全市站點已達460餘處，涵蓋19個行政區，每月使用人次達200萬，利用YouBike租借使用資料，正好可找出自行車使用者需求。

林昭賢說，新北市以去年使用量最大的9月份230萬餘趟次作依據，剔除任一端點非新北市、同站租借等條件，分析186萬筆資料，藉起訖站租借分析，篩選出1個月超過9000次的29路段，再透過路幅限制、鄰近捷運站等因素，篩選出10大自行車道需求路段。

十條路段分別是新店民權路、汐止大同路2段、中和景平路、新莊思源路、板橋民生路2段、板橋實踐路、三重重新路3、4段、蘆洲長榮路與新莊中華路1段，全都位在市區。

林昭賢說，今年人行道改善工程將先完成前5條路徑改善，後續5條則將與地方溝通後陸續設置。

永和路窄 未能入選

林昭賢坦言，不少地區也有自行車道需求，但因考量道路服務水準至少要D級（時速20到40）以上及串聯性等因素後，永和不少路段因太過狹窄沒有新增空間，只好剔除，但交通局也透過加強警示等作為，維護單車族安全。

新北市長朱立倫指出，透過大數據，因應交通的需求，如何讓自行車道更安全、更平整、更便利，已成為提供自行車道服務時的考量。

(中國時報)