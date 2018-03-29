清泉部落攤商 抗議粗暴拆除

2018年03月29日 01:18 中國時報 邱立雅／竹縣報導

五峰鄉清泉部落族人在原住民族館旁停車場設攤多年，提供遊客上山時可休憩與購物之處，不過因多年來缺乏管理，鄉公所重新規畫市集，並在3月初甄選出7間地方特色市集，公告27日前攤商自行移除攤位，未拆除者28日由公所執行，此舉引起攤商不滿，在攤位掛上白布條抗議、試圖阻止拆除工作。

「鄉長的心是鐵做的嗎？」攤商們頭綁白布條，抗議公所粗暴拆除攤位，怒吼要鄉長出面說明，不少人眼見維生的攤位遭拆，痛哭失聲，還有人激動得扯住工作人員的衣服褲管，哀求他們別再拆除，「你們也是族人，你們忍心嗎？」在清泉服務超過40年的神父丁松青也出面緩頰，希望工人能停手，大家冷靜一下。

要求鄉長出面說清楚

28日一大早，5間攤商將準備好的布條一一掛在攤位附近，控訴公所強拆他們維生的攤位，認為鄉長江長彬在分化族人，附近的張學良故居富麗，在地族人卻反被驅逐，怒吼要鄉長出面說清楚。不過在警力戒備下，公所按照原訂計畫，在上午將停車格上的攤商全數拆除。

攤商眼看無力回天，在拆除後的露天攤位上煮起了午飯，神父丁松青也帶領攤商們在飯前禱告，希望給予大家力量。面對這「最後的一餐」，族人喇藺‧猶命表示，此舉是「溫柔的抵抗」，無法理解族人只想要最低生存權，公所卻漠視族人的心聲。

「為了吃飯而已。」喇藺‧猶命指出，攤商們所在的土地是原住民傳統領域，應受原住民族基本法保障，但地方政府將之畫為特定區，就是不能設攤位，過去族人擺攤時常被驅趕，大家也想合法安頓。

開設10攤位開放申請

公所回應表示，因管理與食安問題，公所向縣府爭取在風景特定區搭建竹屋，預備開設10個攤位的市集，早在去年9月起，公所便不斷開說明會，也希望停車格上的攤商們能前來申請，但部分攤商不符規定、部分未能通過評選，目前市集還有3個空間，將輔導並鼓勵原有攤販撰寫市集經營計畫書提出甄選。

(中國時報)