544萬 當彰化高鐵特區地主

彰化高鐵特定區，區內綠園道等基本公共設施都已經完成，尚有超過8成建築可用地，等待入主，縣府今年再推出50筆土地標售。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣高鐵特定區在車站本體、公共設施等之外，共66公頃建築用地，至今標售不到2成，尚有54.56公頃等待入主；彰化縣政府持續標售，今年首波推出50筆土地、26.2公頃，並特別細割住宅區土地，1標才61坪、總價544萬元，希望讓一般民眾也能來築夢造屋。

貸款壓力大 縣府急招商

針對彰化高鐵特定區，去年縣府就釋出大利多，提高容積率、建蔽率，但經濟不景氣，仍有超過8成土地乏人問津。開發高鐵彰化站特定區，當年採區段徵收，縣府向銀行借貸70億元；除本債外，每年得繳5000多萬利息，負擔沉重，招商是當務之急。

今年首波標售作業訂4月11日及5月16日開標，標售土地共50筆土地，包括住宅區38筆、旅館區3筆、轉運專用區5筆、第二種產業專用區3筆、第一種產業專用區1筆；每坪價格從住宅區8萬4000元到旅館區12萬元。

氣象站進駐 區內新亮點

特別的是，區內鄰舊聚落貓村附近的住宅區更細分11筆，總價約544萬起的小面積土地，6筆6公尺和5筆8公尺面寬，面積從202到218平方公尺，提供一般買家也有能力投標。縣府地政處指出，高鐵特區規畫完整，公共設施完善，將是彰南新興的交通大鎮，好山好水，榮景可期。

區內全國獨一無二的教育氣象站日前也動土，占地0.73公頃，預計年底完工，雖是氣象局第28座，卻是首座強化教育功能，增設展示館，包括環型展示劇場等設施，為區內再添新亮點。

(中國時報)

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