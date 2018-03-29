不需營業登記 流動攤販免驚

雞排伯輕生引起攤商關注稅賦問題，雲林縣國稅局表示流動攤販不必辦理營業登記。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導

雲林斗六雞排伯林朝明之死引發流動攤販擔心營業稅找上門，國稅局雲林分局長陳金華表示，有固定店面才會輔導辦理營業登記，每月銷售額8萬元以上才課徵營業稅，雞排伯1個月銷售額5萬元，是免徵營業稅的。

小攤商剉咧等 國稅局釋疑

陳金華指出，該局輔導雞排伯辦理營業登記並非有人檢舉，但該局每個月確實都會收到幾十件檢舉，包括未設立營業登記、漏開發票等，該局依法一定要去查證看該地是否有營業的事實，有些業者乾脆收攤不做，有些會接受輔導登記。

雞排伯被輔導設立營業登記而輕生事件傳出後，許多小攤販剉咧等，擔心哪天被國稅局找上門。陳金華表示，流動攤販不須設立營業登記，即使有固定店面及營業登記，也不一定課得到稅，林朝明月銷售額5萬元，依照營業稅法，未達到8萬元的起徵點，不需要繳稅。

他說，該局人力有限，查抄法院公證的營業用租賃契約是課稅來源之一，林朝明與房東所公證的租賃契約明訂每月租金2萬8000元、攤位作為營業用途，依規定房東的租賃所得必須申報綜所稅，房客也須辦理營業登記以有稅籍資料。

月營收8萬 才課徵營業稅

陳金華表示，月銷售額達到8萬元才課徵營業稅，超過20萬元要開統一發票，有些店面營業額很高，但一開始查定偏低，國稅局重新查定，店家也都能接受。

他舉例自己常去一家麵店，該店原本免徵營業稅，但他每次去都座無虛席，估算每人點餐100元，中午就可進帳4000、5000元，加上晚餐，每月營收超過20萬元，與原先核定額差太遠，後來也改核定，合情合理範圍內，店家沒有意見。

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(中國時報)

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