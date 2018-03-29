國民法官參審 選任成關鍵

2018年03月29日 01:18 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

司法院推動「國民參審制度」，屏東地院28日根據日前辦理的模擬法庭進行討論，獲邀擔任評論員的高分院法官徐美麗直接言明，遴選國民法官的過程將左右整起案件審判結果，未來一旦制度施行，選任必須更加審慎。

左右案件審判結果

屏東地院今年首場參審模擬法庭，由9位國民法官與3名屏院法官共同審理一件加重強盜案，經過一整天開庭審理，最後評議結果，兩階段票數皆是6比3，模擬參審制最後判決被告無罪，不過追蹤案件的實際判決結果，該名被告最終遭判刑8年定讞。

屏東地院指出，根據現有《國民參與刑事審判法》草案規定，案件將由3名正職法官與6位國民法官共同評議，但此次特地設立對照組，第一階段先由9位國民法官共同就認定及罪刑進行評議，結果第一輪及第二輪投票結果皆是6比3，因此確定無罪判決。

不過院方透露，真實案件中，該名涉嫌犯下加重強盜罪的被告一審遭判刑8年，雖二審也曾被判無罪，但因檢方不服上訴，經最高法院發回更審，最後判決8年有期徒刑定讞。

發現真相仍待商榷

徐美麗表示，其實檢辯雙方在除卻國民法官前所做的提問，已經在測試對方對於案件有罪與否進行判斷，雖然攻防間都是為了取得判決結果的勝訴作考量，不過這樣是否能建構發現真相的法庭還有待商榷。

但屏東地院庭長楊宗翰卻認為，國民參審畢竟現處草案階段，所有制度建立都必須循序漸進，很難期待參審制一上路就要國民法官有水準以上表現，這些都必須靠長久實行來磨合，不過他強調，整個方向還是會讓民眾對於法治更理解，對民眾與社會都有助益。

(中國時報)