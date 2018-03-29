逐步進駐、短期管制 盼緩衝

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中國時報
／台北報導

國家研究生技園區帶來的塞車問題未解，引發居民反彈，在地多位議員直言，當地一定會塞得一塌糊塗，隧道打通前不能讓園區員工全面進駐，並要求北市府、中研院成立專案小組，加快隧道通過環評速度。

「沒聯外隧道不得了！」議員陳義洲直呼，現在研究院路已經不太順暢，若中研院沒解決聯外道路問題，又全面啟用生技園區，一定會把研究院路塞得一塌糊塗。

議員闕枚莎也認為，隧道一定要打通，否則對居民不公平，當北部音樂流行中心、國家會展中心加上生技園區都營運，周邊肯定塞翻，她盼中研院、市府別再信口開河、跳票，承諾蓋隧道就一定要做到，絕不允許再偷渡闖關，還沒有隧道就讓生技園區全面營運。

議員王孝維表示，生技園區周邊道路沒有拓寬 ，卻增加大量人車，雖然中研院聲稱沒問題，但是想也知道不可能；他認為，中研院不該為了搶政治分數，沒把配套搞好就啟用園區，他要求中研院逐步進駐，不要貿然造成地方那麼大的衝擊，否則後果自負。

議員江志銘、李建昌和吳世正則認為，隧道一定要蓋好，才能真正紓解交通，不過矛盾的是，園區已經蓋好，現階段也很難限制中研院不要使用，短期內盼交通單位透過行政措施，盡量減緩衝擊。

議員高嘉瑜指出，生技園區會成為南港新的交通問題，但因為是國家重大政策，也無法要求停擺，在政策跟交通衝擊權衡下很兩難，她建議，現階段可採取短期管制，像陽明山只有居民、部分工作人員可以開車通行，長遠還是要看隧道能否開通。

(中國時報)

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