短中長3階段 解決問題

2018年03月29日 01:18 中國時報 邱立雅／竹縣報導

五峰鄉清泉風景特定區攤商爭議不斷，過去因無合法攤位，攤商不斷遭到驅逐，有鑑於此，公所向縣府爭取在風景特定區成立10間市集，計畫讓在地居民申請，目前已有7間攤商通過甄選，剩下3間將辦理第2次甄選，公所也願意輔導未通過商家。

清泉部落為泰雅族部落，有著傳統原住民的歷史及文化，歷史名人張學良及名作家三毛等曾居於此，造就五峰鄉豐富的人文資源，縣府也很重視清泉風景區經濟發展及實際改善地方基礎建設，近幾年積極推銷清泉觀光，引進資源打造藝術之森、舉辦兩岸三館年會等。

公所表示，現有攤販因未有管理委員會，常有遊客向公所反映攤商衛生問題，甚至還投訴到縣府。公所向縣府爭取規畫設置攤販區，讓遊客能體驗五峰在地美食、高山蔬果、手工藝文化編織品。

五峰鄉市集管理要點經過代表會通過，甄選條件包括設籍五峰鄉半年以上、繳清積欠租金及水電費、企畫書能展現在地產業特色，過年前公告甄選，本月初甄選出7間攤商。公所表示，未能通過的攤商多半是設籍未超過半年或是面談未能切實展現特色。

公所表示，針對攤商問題計畫3個階段處理，目前以竹屋市集暫時解決違規攤商問題，接下來等清泉1號吊橋9月修建完成後，將開放第2停車場讓攤販申請進駐；長程則是等5年後屬都市計畫區的清泉風景特定區進行通盤檢討，使民意需求能在合法制度下，與政府部門共創經濟奇蹟。

(中國時報)