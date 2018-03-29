2018年03月29日 01:18 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

台中市民進黨初選將於4月16日登場，各參選人為爭取出線，無不卯足勁推出各式各樣「文宣品」，希望讓選民留下深刻印象，如牙線棒、吸水抹布、菜瓜布、咖啡包等，便宜又實用，獲得選民爭相索取，成為宣傳「自己」的最佳利器。

文宣品是參選人爭取選民印象最直接的「見面禮」及代言品，如何讓選民拿到文宣品「有感」，願意留在身邊一用再用、一看再看，各參選人無不挖空心思，讓選民「記住自己、忘了對手」！

台中市議員邱素貞與張芬郁除提供印有自己姓名的小型瓶裝水，還有支持者提供的雙線超細滑牙線棒。邱素貞說，牙線棒1小包有10支，餐後可使用，隨身攜帶便利實用，民眾使用時就會想到貼心的她。張芬郁希望民眾多喝水，有益健康。

尋求連任的市議員蕭隆澤、翁美春則推出與日常煮食有關的吸水抹布、菜瓜布。蕭隆澤說，菜瓜布是家庭主婦都會用到的廚房用品。翁美春指出，多用途吸水抹布，吸水力強易清洗，深受婆婆媽媽青睞。

角逐中西區的新人陳俞融，推出年輕人最愛的濾掛咖啡文宣包，讓人每天都充滿活力。市議員陳淑華、謝明源仍選擇傳統DM文宣，以任內爭取地方建設為主訴求！謝明源、陳淑華說，透過文字與圖片讓選民可一目了然，洞察他們問政理念與為民發聲的努力。

(中國時報)