低收入戶資格戰 每年一再重演

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中國時報
／雲林報導

上吊輕生的雞排伯是雲林縣5000多戶的低收入戶之一，外傳他擔心雞排攤若有收入資料恐被取消低收入戶資格，社會處表示，此一說法無從查證，但社會福利有很多種，即使不到貧窮線，仍有其他社會資源可幫忙。

2017年12月底止，雲林縣低收入戶共5309戶1萬1729人，其中第一款（最貧窮）人數0；第二款2491戶4159人，可每月按人口數領取補助1萬元至2萬元不等；第三款2818戶7570人，有條件補助。第一至第三款低收入戶，健保費都全免。

外傳雞排伯即使不用繳營業稅，稅籍收入恐使他低收入戶資格被取消，社會處表示，若以雞排攤月收入5萬元，家庭成員1大1小，確實可能無法在貧窮線內。

社會處副處長陳怡君表示，不確定雞排伯的輕生原因，若是因擔心取消低收戶資格，其實還有其他方法獲得社會救助，改列中低收入戶也是途徑之一。

她坦言，社會處每年年底重新清查低收入戶資格總是一陣忙亂，被剔除資格者會一再申覆，直到1、2月底定才算告一段落，到年底又重演一遍。

社會處指出，重新清查低收入戶資格，每年約有550件因條件不符被剔除，主要原因有二，一是家庭總收入（含收入、動產或不動產）超過社會救助法；二是家庭人口狀況改變，例如學生人口畢業、原入監服刑者出獄或假釋出監，被認定為有工作能力的人口，經核算收入，該戶藉會被剔除扶助資格。

(中國時報)

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