協和電廠 改燃天然氣有條件

2018年03月29日 01:18 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

協和電廠是全台唯一燃燒重油的發電廠，平均年發電量53億度、2017年更高達94億度，是基隆市最大的汙染源。對此，環保署28日舉辦環評審委會，計畫將協和發電廠從燃重油改為燃天然氣，基隆市長林右昌則表示「樂觀其成」，認為可降低汙染，不過也向台電提出「5個要求」原則；台電則是表示，都有納入計畫並持續進行中。

林右昌要求，第一，必須採用最嚴謹的程序與標準來進行環評審查；第二，要求讓更多的專家學者參與以充分討論；第三，要求台電要與地方民代及當地民眾充分說明溝通；第四，要求保障外木山漁民生計；第五，要求確保基隆港航運安全。台電則在環評審委會上表示，同意基市府提出的5項要求，並已納入計畫。

林右昌指出，協和電廠是全台唯一使用重油做為燃料的發電廠，也是基隆市最大的汙染來源，他上任後即要求台電採取多項措施，以大幅降低汙染物的排放。

另外，針對台電去年9月向基市府申請協和電廠1、2號機組不受年累積運轉720個小時的限制，賴煥紘則回應「尚在審查中」，但他也透露「預估不會准許」。賴煥紘表示，若是在備載容量超過6％時發電，則會累積運轉時數，一旦滿720小時即依法停機。

台北市環保局長劉銘龍強調，協和電廠屬於老舊機組，是北部地區主要空氣汙染源，對北市PM2.5和各項空氣汙染物，尤其是二氧化硫都有嚴重影響，除要求台電要遵守緊急備用供電機組的原則，也希望機組累積運轉資訊應公開供外界檢視。

(中國時報)