改造4大出口 竹市打通左岸

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中國時報
／竹市報導

新竹左岸與市區連結再提升，市府打造新竹左岸運動廊帶，繼改善自行車道，啟動首座滑板公園、棒球場及足球場工程，同時留意到主要出入口缺乏便利性，決定改造4大出口，讓民眾更親近親水環境。

市長林智堅直言，新竹左岸過去缺乏整體規畫，導致空間零碎，堤後坡雜草叢生，衍生垃圾堆積問題，市府啟動重整左岸空間計畫，完成溪州橋下改造，設置無障礙跨堤引道，改善自行車道，更啟動滑板公園、棒球場等工程。

「路過不再錯過！」過去新竹左岸動線設計不佳、指標系統不明確、缺乏綠美化，造成不友善、不安全、不便利的出入口環境，讓民眾難以親近新竹左岸，反映要運動還常走錯方向，得查地圖才知道位置。

為此，市府決議將投入8000萬進行溪州、省道、仰德、千甲4大出入口動線改善，讓出入口位置一目了然，並區分自行車與汽車動線，提升安全，另將雜草叢生的閒置空間，活化為停車場，增加綠化空間，讓民眾更親近水岸運動廊帶。

林智堅說，新竹左岸計畫將串聯新竹漁人碼頭、17公里海岸線，打造「微笑水岸」，投入經費已達17.5億元，市府以生態優先、營造景觀與舒適便利3個原則，逐步改善新竹左岸。

此外，市府也將改善左岸人車動線，將自行車與汽車動線分流，透過多面向工程，全面提升左岸與市區的連結及水岸環境意象。來將持續推動新竹左岸堤後坡周邊整體景觀改善工程，爭取中央補助經費，推動頭前溪左岸堤後坡舊港、機場及邊界等3處出入口周邊綠化、停車與動線改善工程。

(中國時報)

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