施有機肥 種出台中冠軍枇杷

台中市農業局昨舉辦優質枇杷果品評鑑，邀請農糧署及農業學術研究等領域專家擔任評委！（陳世宗翻攝）

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中國時報
／台中報導
台中枇杷果粒大，色澤橙紅甜而多汁。（陳世宗翻攝）

台中市農業局為提升枇杷栽培技術及品質，讓消費者安心選購優質產品，28日舉辦「107年台中市優質枇杷果品評鑑活動」，共83位農民參加，分A、B組進行評鑑，由農友彭成輝勇奪總冠軍；藉此加強重質勝於重量的生產觀念，推廣在地優質枇杷，打開市場知名度。

83位參與評鑑的果農來自新社、太平及北屯區！農業局邀農糧署及農業學術研究等領域專家擔任評委，根據外觀、風味肉質及糖度等審查，最後由彭成輝以93.6分拿下總冠軍。

農業局表示，B組第1名農友周大霖不惶多讓，獲評93分，成為本年度「枇杷達人」；第2名為A組游証閔及林常鄉，B組為黃大瑋及張和順；第3名為A組李安永、徐志彬及詹貴溶，B組為李國成、黃煙及黃玲紅獲獎。

彭成輝種植枇杷有40餘年！他認為種植枇杷最大挑戰是如何維持土壤地力，長年使用化學肥料易導致土壤酸化；盡量使用有機質肥料代替化肥，配合使用益菌肥改良土質。周大霖說，使用有機質肥來照顧枇杷是他特別堅持的一環。

農業局強調，中市枇杷產量全國第1，占全台近65％，果粒大、質感好，色澤橙紅甜而多汁；市府輔導打入全國市場成為優質枇杷領導品牌，目前正進入盛產期，邀市民把握機會品嘗當季香甜可口的黃金枇杷果。

(中國時報)

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