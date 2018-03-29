賞花追螢 嘉縣推山城特色遊程

2018年03月29日 01:18 中國時報 呂妍庭 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

抓住紫藤花季尾巴，嘉義縣文化觀光局在山城6村推出限量免費特色體驗遊程，號召遊客利用連假上山感受紫色浪瀑，追逐螢光點點，花與螢營造的愛與情浪漫之美從3月初持續到5月底，嘉義縣長張花冠表示，縣府將力推嘉縣祕境，邀請全國遊客到嘉縣解放身心靈，以所有感官享受山城帶來的快樂頌。

文觀局指出，今年紫藤花季來得早，瑞里紫藤花季自3月10日起熱情綻開，因各區域花況不同，現山上仍有多處紫藤花仍盛開，加上大阿里山區的螢火蟲即將進入大發生期，文觀局結合地方特色賞螢點，4月15日在竹崎鄉圓潭自然生態園區，打造「與螢共舞」生態晚宴，並於4月20日至5月6日每周五、日於山城6村推出限量免費特色體驗，另有梅山賞螢季限定遊程，共有10團車資免費，滿16人就能成團出發。

文觀局指出，「平日限定體驗團」在4月20日至5月6日每周五、日推出，嘉義山城6村，包括瑞里村、瑞峰村、太平村、仁壽村、光華村和來吉村，可供遊客自由選擇，無料體驗在地達人螢光導覽、特色手作DIY，限定12場、每場20人次。

至於同步推出的「5大自由行路線」，則是串聯山城周邊5大景點，東起奮起湖老街、西起故宮南院，南竹崎鄉與太平雲梯，北古坑，集結眾獨「嘉」特色景點，讓民眾利用連假輕鬆安排，暢遊嘉義山城無負擔。張花冠強調，紫藤花季已舉辦第5年，每年都有許多遊客上瑞里、瑞峰看紫藤花，迎接螢火蟲，今年同樣有特色行程搭配推出，歡迎遊客來嘉賞花賞螢品美饌。

(中國時報)