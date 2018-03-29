農博氣象殿堂 展示靠天吃飯

2018年03月29日 01:18 中國時報 呂筱蟬／桃園報導

2018桃園農業博覽會將於4月4日營運，市府與交通部中央氣象局將於農博會合作推出「氣象殿堂」展館，展期40天的農博，因新屋氣象站位處農博會場中心位置，將以「氣象與農業」為策展主軸，呈現農業發展與氣象科學應用關係。

氣象殿堂展館位於農博會場6大展區之「智慧科技專區」內，就在新屋氣象站旁，主體建物由不同的幾何圖形組成，象徵大自然氣象與農業的元素，同時也設計成聚落式的不同主題展區，結合pepper機器人、4D投影、體感偵測等，將豐富多元的氣象科學新知，用寓教於樂的方式，讓民眾在互動體驗過程中，一窺氣象科學的奧秘。

中央氣象局長葉天降說，農業發展興衰與氣候環境息息相關，展期氣象局每天調派人力於展場解說，農博展期預計接下來10天天氣非常好，氣象局也將即時為農博提供更細緻的監測與預報資訊，供參觀民眾和桃園市政府團隊參考。

氣象殿堂規畫9個室內展館、5個室外展區，「節氣幻境」以觸控體驗牆讓民眾了解24節氣變換及相應農作物；「SOS小球大世界」是球形投影的SOS地球展示系統，配合中央氣象局的專業解說人員，引導大家了解千變萬化的氣象世界；「與主播有約」結合4D投影、pepper機器人及知名主播，加入擬真風雨，體驗極端氣候變遷，還有120度投影的「萬象劇場」、以互動遊戲模擬當農夫的「快樂小農夫」。

(中國時報)