找受刑人代寫論文 中監科長送懲處

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中國時報
／台中報導

台中監獄教化科廖姓科長遭檢舉，攻讀嶺東科大EMBA，卻透過教誨師找受刑人當槍手寫論文，且因受刑人假釋出獄，被迫改題目找另一槍手代打。台中監獄表示，調查後已召開考績會，報請矯正署懲處。

據了解，廖男因工作認真、好學，去年8月升上台中監獄教化科長職位，並在鄰近台中監獄的嶺東科大就讀企管系高階經營管理碩士在職專班EMBA。

但中監接獲檢舉，廖男今年初透過女教誨師挑選適宜的槍手人選，原找上1名受刑人撰寫「毒品案的量化分析」，探討有關毒犯的累進處遇分析，準備利用在獄中資源及自己工作專長，以毒品受刑人為分析主題。

但找上的槍手受刑人僅完成大綱，等到要實際執行做問卷調查及撰寫前面幾章文獻探討時，該名受刑人即假釋出獄，廖男無法獨力完成後續作業，另起爐灶，透過教誨師找上另名曾在大學任教的性侵犯受刑人代筆，將論文題目改成「網路世代的交易風險」。該名被選上的受刑人礙於在監獄內受拘禁無法拒絕，只得接下槍手工作，但廖男等人交換給予的好處就是將其調為服務員，服刑環境較好，也較不受行動拘束。

中監表示，此案是獄方主動調查，廖男找受刑人代寫論文，經查無對價或脅迫，受刑人累進處遇的分數是由工場主管、作業導師、教誨師組成的管教小組來打分數，並未給予特別優遇，但廖男作為不當，召開考績委員會決議懲處，已報請矯正署審核。

(中國時報)

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