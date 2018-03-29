北港媽祖遶境減炮 定點、限時管制

2018年03月29日 01:18 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣北港鎮公所針對民眾反映農曆3月媽祖遶境，信眾燃放鞭炮造成空氣、噪音與環境汙染問題，邀請消防局等相關單位研商，28日決議兼顧傳統文化與環境維護，將採「定點、限時」燃放鞭炮，希望將炮屑減至100公噸以下。

北港朝天宮媽祖每年農曆3月遶境活動，信眾為向媽祖祝壽或還願，集資購買鞭炮施放，早年多為在地信眾施放，近年來愈來愈多外地信眾參與，燃炮量激增，每年遶境後清潔隊都會清出100公噸以上炮屑。

北港鎮長張勝智表示，炮屑引發清運問題，遶境期間的空汙與噪音等問題，也引起鎮民們關切，紛紛向鎮公所反映，要求改善，公所邀請朝天宮、消防局、北港警分局、環保局共同研議改善之道。

張勝智說，由於媽祖遶境時燃放鞭炮地點過於分散，不僅事後不易清運炮屑，且拖延媽祖神轎入廟時間，造成炮聲擾人清夢，燃炮量也相對增加，因此今年將採「定點、限時」燃放鞭炮方式，希望將炮屑減至100公噸以下。

北港鎮公所建設課指出，「定點」是指民眾可依規定申請燃放鞭炮的炮點，公所與相關單位將組聯合稽查進行審核；「限時」則是晚上10點後禁止施放高空煙火，以免造成噪音汙染。

地方文史工作者表示，北港媽祖遶境活動已有上百年歷史，燃放鞭炮是傳統文化的一環，惟有訂定明確的燃炮規則與民眾自律，才能兼顧傳統與環保、創造雙贏。

(中國時報)