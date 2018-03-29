選縣長國民黨李朝明、蘇清泉擇一

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中國時報
／屏東報導

國民黨中央高層頻頻南下，傳出屬意由前客委會副主委李朝明披掛上陣，國民黨屏東縣黨部主委廖婉汝坦言，目前進入最後評估階段，將從李朝明與蘇清泉中擇一參選。

李朝明是內埔鄉客家人，在前總統馬英九執政時曾任客委會副主委，去年縣黨部宣布年底選舉領表階段，曾釋出有意參選屏東市長，最終登記截止並未出面。

廖婉汝坦言，屏東縣綠營長期執政，本就被視為艱困選區，但還是必須有人願意蹲點，放眼未來還是有機會遇到立委、縣市長等地方大選，經過與李朝明深談後，他表示有意願承擔，願意為黨一戰，目前已經開始拜訪行程，獲得不少地方大老肯定。

國民黨組發會主委李哲華近來也為此事多次南下屏東，26日更與之前多次釋出參選意願的前不分區立委蘇清泉面談，事後竟傳出蘇考量後以經營醫院為主，對於參選沒有意願，消息一出，親蘇人士都覺得傻眼，「感覺已被踢出候選名單」。

親蘇人士透露，上周舉辦的募款餐會，蘇清泉既沒被獲邀上台致詞，最後大合照也沒有他的身影，其實已經看到端倪；不過藍營支持者也坦言，蘇口口聲聲說願意承擔，卻連塊看板也沒看見，態度確實稍嫌「被動」。

但廖婉汝表示，目前人選都還要協調、評估階段，慶幸的是「至少還有人選」，並非外界所言沒人可戰，不過提名腳步會加速，應該就是從2人中挑選其一。

(中國時報)

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