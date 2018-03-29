陳景峻拍肩河蟹 吳音寧保住肥缺

2018年03月29日 01:18 中國時報 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

北農董事長、台北市副市長陳景峻（右）表態「挺吳」。

北農總經理吳音寧（右）在董事會後離場時，僅表示謝謝大家。（杜宜諳攝）

台北農產公司28日召開董事會，農會系統常董張永成如先前立場，提案撤換總經理吳音寧，還狠批吳批「能力只夠當理貨員」，但身兼北農董事長的北市副市長陳景峻已先表態「挺吳」，當場拍肩否決提案。會後保住年薪250萬北農總經理的吳音寧看起來一派輕鬆，對媒體提問僅表示「董事會一切事務交由董事長發言」。

北農休市爭議未平，「神隱少女」吳音寧去留成焦點，董事會前炮聲隆隆，台北市議員鍾小平送上菠菜，要張永成當大力水手打敗大海盜吳音寧及柯文哲，張永成則說，陳景峻說要給年輕人一個學習機會，他認同此言，但學習要有適當的位子，「以吳目前的能力，我認為理貨員最適合她」。

對於吳音寧近期寫小卡片給農民一事，張永成則表示，很多小農都有收到，但他們很幹譙，痛批「日久見人心，拿農民開玩笑」！

陳景峻會前受訪表示，市長柯文哲對人事案不太開心，認為吳為農委會推派人選，農委會不該至今沒有表示；張永成表示，要力保吳的人，本身就要負起責任，如果她再做錯事或危機處理不佳，就該去承擔後果。

陳景峻指出，會議內容針對北農休市3天衍生的風波，提出檢討報告，市場處也提出建議，總歸一句希望能記取教訓，董事會也一致決議，針對中秋節及明年休市問題提早因應，避免再度影響菜價起伏。

據了解，張永成以臨時動議方式，提案撤換總經理吳音寧，但隨即遭到主席陳景峻拍肩否決，與會人士認為，陳景峻以老大哥之姿拍肩「河蟹」人事案，替吳擋下遭受表決的難堪窘境，不僅是在公開「保吳」，也希望吳音寧日後能對董事長有所尊重。

董事會進行中，會場幾度傳出激烈聲響，傳聞是台北市場處長許玄謀大聲喝斥，陳景峻緩頰說，董事之間確實有些不同看法，許玄謀僅是「口氣比較激烈一點，但是無惡意」。

(中國時報)