聆聽維也納室內樂團 只要100元

維也納室內樂團獨家獻聲台南，《永恆傳奇‧貝多芬之夜》4月12日晚間7點半於台南文化中心演藝廳演出。（台南市文化局提供）

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中國時報
／台南報導

破天荒，100元就能一睹世界知名樂團風采！重量級維也納室內樂團4月將獨家現聲台南，台南市文化局秉持推廣藝術教育初衷，以團隊演出歷來最親民票價，首度加開100元親民票，邀市民欣賞世界頂尖樂團演出。

台南藝術節今年首度特邀世界知名維也納室內樂團現聲台南，與羅馬尼亞國寶級指揮安德烈斯庫（Horia Andreescu），以及出身台南、揚名國際鋼琴家沈妤霖聯手合作，以華麗演奏風格，帶領觀眾一探貝多芬這位傳奇音樂家的音樂人生。

去年適逢貝多芬逝世190周年，台南藝術節主辦單位即積極策畫，終於在今年邀請到維也納室內樂團，帶給聽眾最完整的貝多芬饗宴。文化局長葉澤山強調，這場演出是今年台南藝術節別具意義的重量級邀演，不只是專程來到台南，也是在台灣的唯一場次。

為了讓更多喜好音樂的觀眾欣賞國際大團演出，主辦單位更將加開3樓座位、100元票價，邀請所有喜愛音樂的大眾，藉由藝術節平台推廣，一起走進文化中心，用最親民的價位跟輕鬆心情，欣賞世界頂尖樂團精湛演出。

配合維也納室內樂團難得來台，也辦理系列講座及大師班，並邀請愛好音樂的觀眾走進音樂廳，現場感受來自奧地利、置身維也納音樂廳、最原汁原味的大師經典作品。《永恆傳奇‧貝多芬之夜》4月12日晚間7點半於台南文化中心演藝廳上演，籲請民眾盡早搶票，購票請洽兩廳院售票系統及台南藝術節網站。

(中國時報)

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