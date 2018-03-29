新人衝太凶 老將固樁壓力大

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中國時報
／高雄報導

國民黨高雄市議員初選登記28日下午4時截止，共41人登記，現任議員陳粹鑾、劉馨正、許慧玉未登記，這屆有不少新人角逐，陳粹鑾的女兒鄭安秝年僅24歲，是最年輕的參選人，老將擔心新人們衝太凶恐被瓜分票源，坦言壓力不小。

國民黨採「N+1」提名原則，預計共提名35人，高市黨部主委韓國瑜志在搶攻過半席次，有意再次問鼎議長寶座的許崑源也信心滿滿；截至28日期限前，共41人登記，但現任鳳山區議員陳粹鑾、旗美區劉馨正、仁大鳥大區許慧玉沒登記。

現任議員原則上有直接參賽權，不必初選，但三民區僅提名4席，卻有前議員梅再興、新人陳識明出面挑戰，所以現任曾俊傑、黃柏霖、童燕珍、黃香菽4人也得參加初選；而林園、大寮區考量婦女保障名額，現任黃天煌、王耀裕也同意舉辦初選。

提名最多的左營、楠梓區將提名5人，共7人登記，其中李雅芬、謝宛蓁、孫健萍3人爭奪唯一新人名額，競爭最激烈；仁武、大樹、鳥松、大社區因許慧玉未登記，僅吳利成參選，黨部表示為了搶攻婦女保障名額，會繼續溝通，一定會推出人選。

鳳山區現任議員李雅靜說，今年新人參選爆炸，新人四處亂竄全力搶票，老將票源若沒顧好，一不小心就中箭落馬，所以她特別兢兢業業，絲毫不認為有所謂「現任優勢」。

(中國時報)

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