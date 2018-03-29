靦腆女不怕血 申請6校醫科全中

武陵高中校長林清波（右三）與上榜考生一同俏皮合影。左一為胡開如。（葉臻攝）

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中國時報
／連線報導
方星懿深信最直接的助人方式就是行醫。（徐養齡攝）

大學申請第一階段成績28日出爐，桃園、新竹表現亮眼，出現台大「五冠王」和醫科「六冠王」的好成績，桃園武陵高中胡開如因母親罹病經驗，奠定從醫決心，新竹女中方星懿則受SARS期間醫護人員無私奉獻的啟發，深信最直接助人方式就是行醫。

胡開如申請台大、陽明、長庚、北醫、成大、高雄醫大6校醫學系皆通過，看似靦腆的她毫不畏懼血腥畫面，因為受到日劇空中急診英雄影響，讓她有想從醫的熱血，由於母親曾因婦女病開刀，她未來想當婦產科醫師為廣大的女性服務。

竹女方星懿則說，SARS期間她還年幼，長大後讀文獻才知道災情的嚴重程度，當時有不少醫療人員，不顧自身安危為病患救治，甚至犧牲生命，壯烈精神令人敬佩，成為她立志行醫的原動力之一。

方星懿也加入志工行列，到國軍新竹醫院服務，照顧老人家，同時觀察生命百態。她直言，是人都會老化或生病，而當醫生能治病，讓病患好轉、恢復健康，對她而言就是最直接助人方式。

除了方星懿拿下「六冠王」，新竹中學鄭群叡通過台大經濟學系、工商管理學系科技管理組等5科系，與新竹實驗中學學生蘇彧玄同時榮登「五冠王」。

武陵高中539名申請學生，共有1116人次、452人通過申請，其中843人次為國立大學，游允箴和蔣承瑋申請台大5系皆通過，胡開如、許博深、傅湛馨及莊朝鈞則申請6校醫學系皆通過。

(中國時報)

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