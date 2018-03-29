民雄破地下兵工廠 火力驚人

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中國時報
／嘉縣報導

嘉義縣警方28日在民雄鄉一棟公寓大樓查獲曾姓男子擁槍自重，起出M4突擊步槍、制式衝鋒槍、改造手槍等多枝槍械，火力之大宛如地下兵工廠，拒絕夜間偵訊的曾嫌卻聲稱自己靠承包工程為業，買槍是為了防身，因曾嫌有違反槍砲彈藥刀械管制條例等前科，警方對他說法存疑，將進行彈道比對，釐清曾嫌是否涉及其他案件。

民雄分局偵查隊及縣警局刑警大隊接獲情資，指民雄當地有人改造槍枝販售，經過2周的跟監蒐證，發現45歲曾姓男子涉有重嫌，鑑於前天才發生高雄警匪槍戰，民雄分局長何正光擔心再衍生類似案件，昨天收網抓人，果然大有斬獲，在曾嫌公寓房間的衣櫃內搜出大量槍械和毒品。

警方共搜出M4突擊步槍2把、制式衝鋒槍1把、改造短槍4把、操作槍1把，和殺傷力極強的穿甲彈、中凹彈等彈藥，以及海洛因、安非他命等毒品，形同地下兵火庫規模，不只警方訝異，連嫌犯同住的母親都看傻眼。

曾嫌供稱，他平日以標工程為業，因擔心有人會找他麻煩，才會購買槍枝防身，至於槍枝原本存放在老家，因出入人口複雜，近日才拿回公寓存放，因嫌犯說法有違常情，警方懷疑嫌犯極可能替人保管槍枝，或打算從事買賣交易，不過嫌犯拒絕夜間偵訊，警方等到今日上午才能製作筆錄，釐清案情。

(中國時報)

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