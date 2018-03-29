柯促多演講宣傳 首長壓力大

2018年03月29日 01:18 中國時報 陳燕珩 、 張立勳 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲尋求連任，儘管藍綠挑戰者多，他仍老神在在，打算投票前2周再跑選舉，不過近期卻傳出，柯早已悄悄為選戰暖身。有市府官員透露，今年初各局處長接獲市長室指示，要求5月前安排15場座談演講，主動對外出擊，宣傳市府政策，有官員自認無法達標，私下抱怨「壓力很大」。

5月前15場 悄悄暖身

面對11月底選戰，柯文哲曾放話稱「11月8日再啟動就好」，不過為宣傳政績、更接地氣，柯市府近來多管齊下，不僅把里長座談從市府拉到各區公所舉辦，還推出「便當會直播」，邀請官員、名人與柯吃飯聊天，現又傳出要市府首長多多對外演講，大打政績牌。

有市府官員透露，今年2月起，市長室要求31個局處首長要對外安排座談演講，跟各公會、協會或業務相關團體宣傳政策，還訂出15場次目標，要求5月前要「達標」。事實上各局處平常就會辦記者會、發新聞稿，也會受邀上電台或演講，「但上面（市長室）認為還不夠，要我們主動出擊。」

環保局長劉銘龍大方說，確實有接獲指示，他已辦了不少場演講，主要是去社區、大學和醫師公會，談氣候變遷等議題，他認為政策本來就要跟市民溝通，不會覺得有負擔；交通局長陳學台也說，到學界、業界去演講交流，讓他們知道市府政策方向，對雙方都有好處。

政策自己說 無關選舉

不過也有官員私下抱怨，各單位業務性質不同，有些局處很難找到演講場合，儘管市長室態度不算強硬，但誰敢不達標？「我們也怕被盯上啊」。

市府祕書長張哲揚強調，市長是盼局處長多去交流，沒有限定形式，15場只是建議，5月是做初步盤點，並不是最後期限。北市府發言人劉奕霆則說，市府推行政策多，市長只是認為局處首長應「自己的政策自己說」，與政治或選舉完全無關。

(中國時報)