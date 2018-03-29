暖男黃建強 里長兼師長12年

2018年03月29日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

我的老師是里長！曾在補教業教國文的深坑區深坑里里長黃建強，無薪在深坑國小、深坑國中擔任國文老師長達12年，活潑的互動教學方式，陪伴許多學童成長；黃建強為鼓勵孩童認真向學，成立「希望樹獎學金」，開辦迄今10年已有1680人次受獎，暖男形象深植人心。

黃建強中興大學中文系畢業，曾在國中補習班教了5年國文，2007年受邀擔任深坑國小「品格教育班」教師。為了提升學童學習興趣，黃建強利用玩遊戲及說故事的方式，進行互動式教學，例如用文字接龍的遊戲，鼓勵同學查字典，藉此增加所識的字彙量。

就讀深坑國小2年級的亭儀說，每天最期待上品德課，里長會帶我們玩遊戲，還會講有趣的故事，上課時都很開心。

黃建強也在深坑國中朝陽班擔任「語文大補帖」專任老師，以深入淺出的方式為中輟生授課，藉由日常案例解釋文學典故，並協助「新北市喜樂關懷協會」運作，善用資源關懷弱勢學童。

互動式教學 最好身教

黃建強說，擔任老師10多年來，一個孩子他都不願放棄，為了找回弱勢和中輟生，天涯海角也要找回來，甚至在路上攔截蹺家學生，不但要找回人，也要協助他們找到興趣。

成立獎學金 出錢出力

黃建強和深坑老街店家樂捐善款開辦「希望樹獎學金」，每學期表揚深坑國小、深坑國中成績績優學生，開辦迄今10年已有1680人次受獎，且他協助學校辦理運動會等大小活動，對學童的關懷不餘遺力。

民政局指出，黃建強連任2屆里長，並於2016、2017年獲得新北市特優里長及公益獎表揚，不僅對當地學童付出心力，對弱勢的關懷更是無微不至，定期發放愛心物資及募集愛心善款辦理老街封街尾牙，邀弱勢家庭共餐，里政服務備獲肯定。

(中國時報)