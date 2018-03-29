YouBike6月嚕進苗栗3市鎮

2018年03月29日 04:11 中國時報 陳慶居 ／苗栗報導 ／苗栗報導

YouBike公共自行車租賃系統將進駐苗栗縣3大市鎮，縣長徐耀昌28日率地方各界在竹南火車站東站舉辦聯合動土典禮，第一階段可望於6月底前在苗栗、頭份及竹南設置10處站點，第二階段在9月底前增至30處，屆時有1200輛公共自行車，方便通勤、通學及運動休閒族群。

工務處指出，將以環保局空汙基金及縣府預算8700萬元經費，選定苗栗、頭份及竹南3個人口稠密的市鎮引進YouBike。經公開招標由微笑單車股份有限公司得標，負責為期7年的建置與營運，主要以重要交通樞紐串聯市區機關、學校等地點。

串聯機關學校樞紐

縣長徐耀昌28日率同竹南鎮長康世明、頭份市長徐定禎、微笑單車總經理何友仁及縣議員廖英利、謝端容、謝芳紋等地方各界，共同焚香祈福工程順利平安。

各地區自行車租賃站點經勘選規畫後，苗栗決定在火車站東站、西站、縣立圖書館、玉清宮、苗栗高中、苗栗農工、市公所、大同國小、北苗康園、家樂福設站。

頭份在建國國中、為恭醫院、市公所、運動公園、上公園、下公園、尚順廣場、大潤發、頭份國中及麥當勞；竹南在火車站東站、西站、鎮公所、中興商工、博愛公園、苗北藝文中心、環市路與延平路口、照南國中、龍鳳宮及國家衛生研究院等地設站。

9月前增至30站點

徐耀昌表示，3市鎮引進YouBike並以學校、行政機關、景點及商業區為據點，希望滿足縣民通勤、通學、逛街及休閒需求，並帶動觀光休閒產業發展，他鼓勵遊客用來探索在地文化特色和特色美食。

工務處長趙清榮表示，第1階段建置10處據點將提供400輛公共自行車，最快7月起營運，第2階段9月底前增至30個站點、1200輛，收費標準行公告，也呼籲民眾發揮公德心。

(中國時報)