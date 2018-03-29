中一中初篩率87％ 49人6冠王

2018年03月29日 01:18 中國時報 馮惠宜 、 吳敏菁 、 廖志晃 、 王文吉 、 陳淑娥 、 楊樹煌 、 廖肇祥 ／綜合報導 ／綜合報導

暨大附中適性揚才，鼓勵學生在音樂領域鑽研，拓展入學管道。（暨大附中提供）

大學個人申請入學第一階段結果28日出爐，台中一中初篩通過率達87％，且49人6系全壘打，其中5人5個志願全填台大；台中女中也有25人6系全過關，其中1人6系全填醫學相關科系也全過關，另有39人5系全過關，有2人5系全填醫學相關科系，表現一樣亮眼。

中女、彰女 表現亮眼

彰化女中共第一階通過率85.6％，15人全壘打、6系全錄取，7人通過醫學相關科系第一階段篩選，通過台大第一階段篩選達19人，成績傑出。彰女楊莞筠通過成大、中國醫、高醫3所醫學系和中國醫牙醫系，她指出，醫學領域是能幫助民眾的最直接方法，希望未來能當醫師。

常春藤、清水 黑馬出頭

常春藤中學體育術科班三胞胎兄弟張瀚杰、張瀚翔及張瀚濰，3人從小就喜歡運動。哥哥張瀚杰在大學申請第一階段審查奪下六冠王，有機會就讀清華大學體育系、中山醫學大學健康餐飲系等。他希望將來擔任國小體育教師。

台中海線首位繁星滿級分的清水高中紀昊天，個人申請第一階段通過成大等6校醫學系，他開心的說，雖然第二階段會跟很多人競爭，但為夢想會勇往直前。另音樂班蔡駿霖雖具原住民身分，這次以一般生申請大學音樂系，通過清華大學等6校音樂系。

中興、附中、旭光 成果豐 國立中興高中有456人次通過第1階段篩選，國立大學173人次，占38％，其中通過清、成、政、師範院校等28人次，清大2人通過航太工程系、特殊教育系、人文社會學院，成果豐碩。旭光高中蔡育展、林祐汝、曾淇、曾鈺珽等4人，申請6校系全通過。

暨大附中學生整體表現也更加進步，71位學生申請，54位學生通過，其中7成3以上獲2所校系通過，通過5個校系的有羅喬昀、謝惇任、蘇孟瑋及欉寶鈴4人。

(中國時報)