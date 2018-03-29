嘉市美術館動土 明年底開館

2018年03月29日 04:11 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市立美術館改建工程經4次流標後發包出去，28日動土，工期14個月，總經費2.45億元，預計明年6月完工，採用新工法保護古蹟，加強防熱耐熱及防白蟻，原菸酒成品倉庫的B棟建築物後側將增建挑空玻璃盒子，設計視覺的穿透性。

總經費2.45億元

嘉義市立美術館自2012年開始籌建，2014年選定舊菸酒公賣局為預定地，涂醒哲市長上任後，2015年發生另外選址風波，最後仍落腳舊菸酒公賣局，開館期程延宕，2016年完成改建工程設計，工程案招標歷經4次流標，今年2月9日第5次招標發包出去，28日開工動土，由副市長張惠博主持。

新工法耐熱防白蟻

文化局展覽藝術科表示，市立美術館增改建工程總經費2億4500萬元，採用近20年來廣為德、奧、日使用的「多層次實木結構積材工法（CLT-Cross-Laminated-Timber）」，此工法強調防熱、耐熱及防白蟻，原菸酒成品倉庫的B棟建築物後側將增建挑空玻璃盒子，增添視覺上的穿透性。

展藝科表示，希望以新工法將1930年代舊菸酒公賣局建築物，轉變成新舊兼容並蓄的美術館，兼顧古蹟修復及美術館空間再利用，預定明年底開館，以「畫都嘉義」為定位，規畫為小而精緻的專業美術館。

市立美術館現址位於中山路、光彩街、廣寧街與蘭井街形成的梯形基地，原有4棟建築物，其中，中山路左側原菸酒供應門市部的D棟，不納入美術館用途，已撥給市府社會處食物銀行、志願者服務協會使用。

(中國時報)