鳳山醫院擴建 醫療規模倍增

2018年03月29日 01:18 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市政府規畫鳳山醫院擴建BOT案，由現有經營者高雄長庚得標，28日動土，預計6年完成2棟新大樓，病床數從目前110床增至414床，並加入開刀房、心導管、加護病房等急重症設備，大幅提升鳳山、大寮地區醫療服務品質。

每日門診2500人

鳳山醫院1980年開始營運，直到2000年仍只有8位醫師、45位員工、25床病床，每日門診低於250人次，當時高雄縣長余政憲居中協調，委託高雄長庚協助經營，如今每日門診量約650人次，以內科為主。

市府為提升品質，以BOT方式進行鳳山醫院擴建，近3000坪院區規畫分期新建2棟大樓，確保施工期間正常提供醫療服務，未來2024年落成後將有急性一般病床250床、特殊病床119床、護理之家45床，預估每日門診量增至2500人次。

增加急重症設備

28日舉辦盛大動土典禮，由長庚董事長王瑞慧、高雄市長陳菊共同主持。陳菊表示，鳳山是高雄人口最多的行政區，這次擴建鳳山醫院，除了增加區域醫院等級的門診、病房、急重症設備外，也附設護理之家，未來對鳳山及周邊區域非常重要。

王瑞慧指出，新建大樓地下3層、地上10層，預計斥資25億，對長庚而言是龐大的投資，但一切以居民為優先考量，盼提供更好的醫療環境，未來會持續做到最好，不辜負民眾對長庚醫療體系的期望。

(中國時報)