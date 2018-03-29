議員批濫權 把市府變競選團隊

2018年03月29日 01:19 中國時報 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲下令要局處首長安排演講，到業界、學界等單位說明政策，官員抱怨「壓力很大」。藍綠議員不滿痛批，美其名是政策宣導，根本是拿行政資源去包裝競選，虧柯號稱行政中立，其實是濫用私權，把官員當自己的家奴，「整個市府都變成競選團隊。」

國民黨議員汪志冰認為，柯表面上是要局處首長多宣導政策，實際上就是競選手段的包裝。她分析，柯的支持者多是年輕人，平時可用他擅長的網路戰觸及，但中老年票源相對較少，現在利用行政資源安排演講、座談，就是要動員平常動員不到的人。

汪志冰不滿說，市府局處首長每天被柯「嗡嗡嗡」，忙都忙死了，還要額外花時間準備這15場，根本是在整官員。她怒斥，柯文哲沒當市長前，最不屑別人濫用行政資源，現在卻將「行政不中立」發揮到極致，令人瞠目結舌。

「簡直是把官員當家奴！」國民黨議員秦慧珠諷刺，柯文哲腦筋真的很好，創造出前所未見的「濫用權力新模式」，嘴巴上說不擔心選舉，私下花招百出，根本是兩面人。她會要求各局處長提供詳細報告給議會，把到哪裡演講、是否有請假、車馬費領多少等問題，一一說清楚。

民進黨議員李慶鋒則說，市府適當宣傳政績本是好事，問題是柯文哲大話說太早，之前柯自己就說選舉前2周再啟動就好，事實證明不可能，這些政績宣傳就是競選的一部份，如今看來是自打嘴巴。

他也為市府官員抱屈說，不是每個首長都擅長演講，每個人的業務量、專長不同，市長室訂出時限、場次等要求，把它化成KPI衡量，非常不洽當。

(中國時報)