綠民調侯塞雷 藍批有詭

周錫瑋認為民進黨為求勝選，故意拱高侯友宜民調支持度。（陳俊雄翻攝）

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中國時報
／新北報導
新北市長參選人侯友宜28日前往新莊，拜會市議員黃林玲玲，尋求居民支持。（曾百村攝）

近來民進黨拋出民調議題，稱侯友宜民調高出賴清德、游錫堃等人，國民黨參選人周錫瑋、侯友宜都認為綠營此舉別有居心。周錫瑋指出，這是綠營故意將侯友宜民調做高，拱他出來選綠營才有贏面；侯友宜則認為，此次民調「先將你抬高、之後來殺你」是對手策略，絕對不能掉以輕心。

日前傳出綠營有一份民調，指侯友宜民調贏了行政院長賴清德、前行政院長蘇貞昌將近10％，周錫瑋被問及看法時，認為這明顯是民進黨的策略，對手想要藉此民調，希望可以拱侯友宜披掛藍袍出線，而相較於侯，他認為自己政治經歷等豐富「比侯友宜難打」，所以才會出現這樣的民調。

侯友宜前日稱這是民進黨的選舉伎倆，「先把你抬高、後面再來殺你」，28日他仍強調民調不是他做的，也不了解綠營做此份民調的目的何在，雖然民調只是參考用，但選民卻可能因為你的民調高，可能安心而沒去投票。

為此侯友宜強調「票投進去才算數」，希望選民可以「手動」支持。

侯友宜28日前往新莊拜會市議員黃林玲玲時，媒體追問是否認同周錫瑋的「好打」說，侯友宜表示，自己做好最重要，而對於目前外界仍普遍認為他是藍營共主時，侯友宜笑稱，若有需要他願意並肩作戰，會站出來和大家共同為台灣打拚、一起努力。

(中國時報)

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