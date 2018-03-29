工研院發表智慧機上盒

2018年03月29日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

工研院與自動化設備大廠「盟立自動化」於28日發表「射出成型機專用智慧機上盒」，結合盟立專用控制器，已應用於富強鑫、台中精機設備上，同時針對一般業者，工研院也發表「工業用一泛用型智慧機上盒」，安裝簡易，可讓機台設備上的感測器資訊快速聯網，業者可隨時掌握製程數據，協助中小企業成功邁向智慧製造。

工研院28日結合台達電、研華、東台精機、盟立自動化等廠商，舉辦智慧製造聯網數據加值產業聯盟第一屆會員大會，首任會長工研院機械所所長胡竹生表示，台灣傳統製造業正面臨一波巨大轉型，現行製造業的機台，可能採購於10年前，因此缺乏具通訊能力的控制器，如果全部汰換所費不貲。

28日發表的兩款智慧機上盒，讓廠商不用汰換全部設備，就可以進行製程資料統計收集、遠端監控與操作、機台溝通分工等智慧化製造程序。

胡竹生指出，日前機械所也將發明應用於新北市「智慧製造服務團」廠商中，以提高新北市中小企業跨越智慧機械門檻，讓企業能優化生產排程、解決勞力短缺，並滿足快速、少量、多樣的生產型態。未來將努力朝工業局協助國內業者安裝1000台以上設備聯網的目標邁進。

此次聯盟大會邀請包括台達、研華、盟立、三泰等國內專家，進行不同產業的智慧機械設備機聯網與相關議題探討，提出國際發展趨勢與產業相關應用等，以加速工業物聯網在不同製造產業應用，與提升國內產業發展智慧製造技術。

(中國時報)