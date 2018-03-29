日月光幼兒園 照顧300名寶寶

2018年03月29日 01:19 中國時報 林雅惠 ／高雄報導 ／高雄報導

日月光集團高雄廠28日上午在油廠國小舉行日月光幼兒園開工動土儀式，由集團營運長吳田玉主持，邀請市長陳菊等人見證，日月光將提供比照公立收費標準的幼兒園，落實董事長張虔生照顧員工的企業文化下，使同仁在工作與家庭間取得平衡。

日月光集團表示，日月光1年大約有近1千名新生兒，向立委劉世芳請求協助興建幼兒園的需求，經她居間協調下，集團最後決定租用油廠國小校舍拆除後空餘建地新建幼兒園，很感謝劉世芳及市府的支持協助。

幼兒園開工動土儀式現場，30名小朋友與家長一同見證祝福。日月光集團營運長吳田玉代表贈予陳菊刻有幼兒園建築的「晶圓雷雕」，感謝市長與市政團隊鼎力協助。

日月光幼兒園投入逾億元建造，占地約1937.91坪，為地上3層的綠建築，預計於2019年開始招生，將以基層員工家庭為優先，招收300名學童。

幼兒園將結合油廠國小歷史古蹟，如冷戰時期美國協防台灣留下的「鋁桁架」，特別納入興建計畫。另外也相當重視安全、防震結構，透過明亮採光設計，設有多功能才藝教室等完善的教學環境；室外則規畫了生物棲息地、保留基地內80棵老樹群，打造魚菜共生池，建立孩子對生命、大自然環境的尊重。

陳菊表示，市府十分樂見優質企業設立具有在地特色的幼兒園，很高興日月光的支持與配合，用心打造適合孩童生長的生態學習空間，希望吸引更多員工在高雄落地生根，成家立業。

(中國時報)