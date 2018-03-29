汙重建款 英勇女鄉長判8年半

2018年03月29日 01:19 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

6年前蘇拉颱風重創秀林鄉，現任議員、時任鄉長的許淑銀果斷撤村，獲當時總統馬英九表揚為「英勇女鄉長」，但她竟利用災後發包重建機會，收受廠商回扣共215萬元重建款，大發國難財，一審被依貪汙罪判刑9年，上訴二審獲減刑，改判8年6個月。

2012年蘇拉颱風土石流淹沒秀林鄉和平、和中及和仁3個部落，許淑銀果斷鐵腕撤村，挽救300多條人命，風災期間忙碌奔波，一度累倒住院吊點滴，未料她晚節不保，災後重建時卻起「貪念」。

判決指出，颱風造成蘇花中橫坍方、北迴中斷，中央撥經費給秀林鄉進行災後重建，但時任秀林鄉長許淑銀（54歲）內定秀林鄉代王金福「借牌」承包工程，王得標1500餘萬元工程後，分5次拿給許淑銀一成回饋共155萬，但許未以此滿足。

後續又發包600餘萬元土石清除及南區搶修工程時，另名承包商把30萬元送到鄉長室給許，但被許嫌少要求再給30萬元，後來因該包商涉犯其他採購案件遭人檢舉，許淑銀自行跟檢調自首，檢調追查並揪出代理建設課長吳俊宏等涉貪官員送辦。

許淑銀卸任後不受貪汙案牽累，又連任兩屆縣議員，2015年一審判她9年徒刑，二審法官考量其偵查中期坦承犯行，並繳回相關賄款之態度情狀，改判8年6月，吳等涉貪官員也因收受30萬元被判5年徒刑，全案仍可上訴，對於判決許淑銀不願表達意見。

(中國時報)