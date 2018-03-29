國民黨九選區徵召 三選區陳汪全棄選

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中國時報
／新北報導

國民黨新北市議員初選第二階段登記28日截止，第九選區（瑞芳、平溪、雙希、貢寮）人選「喬」不定無人登記，黨部將改採徵召，目前已有人選正徵詢中；第三選區（三重、蘆洲）預計提4席，呼聲很高的前議長陳幸進之子陳汪全放棄代父出征，僅現任蔡明堂、新人王威元、前議員黃桂蘭3人登記，剩餘席次將採徵召。

國民黨新北市議員初選登記作業分為兩階段，第一階段已在15日截止，第三、第九選區因人選難喬，改列第二階段登記，28日登記截止但人選產生仍不順利。

第三選區國民黨現任僅2席，為在議會席次衝過半原本將提4席，現任蔡明堂保送，另登記的還有忠孝里長王威元、前議員黃桂蘭，至於前議長陳幸進因健康因素棄選，外界原先預期其子陳汪全將代父出征，但到最後登記截止陳汪全都未現身，確定放棄，剩下1席黨部將採徵召，可能人選包括前議員胡淑蓉等。

第九選區國民黨將提1席，上屆國民黨推出林讚枝，卻有另外3名藍營人士脫黨競逐，最後由民進黨林裔綺當選，這屆該派誰出馬，讓藍營相當頭痛，外傳地方力拱上林里長簡德福，但他本人迄未表態，可能將徵召新人參選。

國民黨新北市黨部主委李乾龍說，預計明天將邀集一、二階段登記參選人員召開協調會，包括民調時程與人選等，最快4月底到5月初能夠確認全部人選，努力搶攻議會席次過半。

(中國時報)

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