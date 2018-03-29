八百壯士帳篷 最快今天強拆

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中國時報
／台北報導

北市府日前強拆立法院外公投盟帳篷後，外傳目標又鎖定同在立院外八百壯士帳篷，建管處27日已寄發即時查報通知單，要求立即拆除。市府發言人劉奕霆表示，最快今（29）日強制拆除，屆時將動員警力、機具到場，一切依法辦理。

由退役軍人組成的八百壯士，為反對蔡政府軍人年改方案，在立法院外搭帳棚埋鍋造飯已進入401天。對北市府在市長柯文哲下令下，將強制拆除帳棚，引發八百壯士不滿，八百壯士指揮部代表出面表示，如果柯文哲為了個人選舉造勢，不惜違法拆帳篷，「我們就到台北市政府埋鍋造飯，大家看著辦」。

過去陳抗團體長期於道路搭建臨時帳棚，並於路權到期前再申請展延，市府今年修改「台北市展演用臨時性建築物管理辦法」，團體或個人於道路申請搭建臨時帳棚，若使用期限逾期3日未拆除，視為違章建築將強制拆除。

建管處指出，八百壯士路權申請在20日到期，須於3日內自行拆除，但至今帳棚仍占用道路，27日寄發即時查報通知單，隨時會進場拆除，因拆除作業須配合交通管制及警力維持秩序，待市府整合各單位後就會執行。

市議員鍾小平、厲耿桂芳為聲援八百壯士，昨（28日）前往副市長鄧家基辦公室陳情，由市政顧問蔡壁如接下陳情書，鍾小平認為，八百壯士帳篷依規定申請補件，市府卻堅持不接受，質疑市府為平息獨派團體怒火，刻意拿八百壯士開刀。

對此，建管處回應，路權申請期限到期欲再展延，須清空場地恢復原貌，待申請核准後再重新搭建帳篷，八百壯士因使用申請到期，且至今未清空場地，因而駁回展延申請。

至於何時強拆帳篷，劉奕霆表示，寄發即時查報通知單後，市府會給予3天緩衝期，預計最快今天傍晚會進行拆除。

(中國時報)

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