用無人機處理車禍 只要6分鐘

花蓮縣警察局首創「無人機交通事故處系統」，引進處理車禍事故現場，取代交通員警目測與手繪的傳統方式，獲得今年2018智慧城市展城市創新應用獎肯定。（許家寧攝）

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中國時報
／花蓮報導

無人機科技日漸成熟而且普及化，花蓮縣警察局首創「無人機交通事故處系統」，引進處理車禍事故現場，取代交通員警目測與手繪的傳統方式，不但精準還原重建現場，時間也大幅縮減到6分鐘內，獲得今年2018智慧城市展城市創新應用獎肯定。

花蓮縣警局與台灣科技大學經歷2年研究，利用空拍機協助現場蒐證，並結合軟體自動測試，縮短事故處理時間，去年8月在交通部長賀陳旦見證下完成發表，今年還獲得「智慧城市展城市創新應用獎」，由27日由蔡英文總統親自頒獎。

花蓮縣每年車禍事故約1萬件左右，以往發生車禍後，警方必須在現場畫事故圖，但人工繪製方式要約30分鐘，定位較不精確，容易造成雙方糾紛，透過無人機不但作業大幅縮減到6分鐘以內，透過數位格式輸出，精準還原重建現場。

花蓮警方引進無人空拍機技術，取代交通員警目測與手繪的傳統方式，建立「無人機交通事故處系統」，成果引來各界高度關注，獲得2018年智慧城市展城市創新應用獎，由總統蔡英文親自頒獎，花蓮縣政府副祕書長李宏滿代表上台領獎。

李宏滿表示，花蓮打造智慧觀光整合交通、行程、景點及購物等功能平台，提供旅客實用旅遊資訊，包括多元計程車叫車系統、需求反應式公共運輸計畫，並透過ICT技術整合鐵公路及綠色運輸服務，打造客製化交通服務，希望重振強震後的花蓮觀光產業。

(中國時報)

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