陳金鋒愛抓龍 代言視障按摩大使

前職棒明星陳金鋒代言新北視障按摩活動大使。（吳岳修攝）

友善列印
中國時報
吳岳修／新北報導

有「永遠的第四棒」之稱的前職棒明星陳金鋒，受新北市勞工局邀請擔任視障按摩年度活動代言大使，陳金鋒說，按摩能消除身體疲勞、放鬆心情，找專業的視障按摩師服務還能利己助人，請大家用行動支持視障朋友。

28日記者會一開始，視障藝人盧斯勇（歪頭勇）表演精彩的鼓鑼演奏，陳金鋒現場體驗視障按摩師服務，記者詢問按得如何時，陳金鋒表情陶醉舉起大拇指比讚：「我現在正在享受，沒辦法回答你」。

陳金鋒說，他最喜歡的就是按摩，過去打球運動常會造成身體疲累，且工作壓力大的時候，除了運動及調整呼吸，按摩是最快放鬆身心的活動，希望大家有空多去找專業的視障按摩師按摩，一來放鬆自己，二來還能幫助他們。

新北市勞工局長許秀能表示，民眾即日起到10月31日，只要到新北市輔導的22家視障按摩小棧及5間優良視障按摩院費，每消費滿500元就可參加抽獎，獎品包括三陽R150野狼機車、iPHONE X、RIMOWA行李箱、iRobot掃地機器人、全聯禮券等，總價值高達72萬元。

許秀能說，新北市目前有131家視障朋友開的按摩院、22家按摩小站，440位按摩師提供服務，每位專業按摩師都受過至少1600小時的訓練、領有丙級技術士證，比明眼人按摩更加專業，希望社會各界也能支持這些視障朋友。

許秀能也說，勞工局為了協助視障按摩師提升服務品質與專業度，每年都會舉辦行銷及訓練，去年就讓視障按摩師到各地進行了140場以上的按摩體驗，讓市民能更認識視障按摩。

(中國時報)

用無人機處理車禍 只要6分鐘

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。