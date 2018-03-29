陳金鋒愛抓龍 代言視障按摩大使

2018年03月29日 04:10 中國時報 吳岳修／新北報導

有「永遠的第四棒」之稱的前職棒明星陳金鋒，受新北市勞工局邀請擔任視障按摩年度活動代言大使，陳金鋒說，按摩能消除身體疲勞、放鬆心情，找專業的視障按摩師服務還能利己助人，請大家用行動支持視障朋友。

28日記者會一開始，視障藝人盧斯勇（歪頭勇）表演精彩的鼓鑼演奏，陳金鋒現場體驗視障按摩師服務，記者詢問按得如何時，陳金鋒表情陶醉舉起大拇指比讚：「我現在正在享受，沒辦法回答你」。

陳金鋒說，他最喜歡的就是按摩，過去打球運動常會造成身體疲累，且工作壓力大的時候，除了運動及調整呼吸，按摩是最快放鬆身心的活動，希望大家有空多去找專業的視障按摩師按摩，一來放鬆自己，二來還能幫助他們。

新北市勞工局長許秀能表示，民眾即日起到10月31日，只要到新北市輔導的22家視障按摩小棧及5間優良視障按摩院費，每消費滿500元就可參加抽獎，獎品包括三陽R150野狼機車、iPHONE X、RIMOWA行李箱、iRobot掃地機器人、全聯禮券等，總價值高達72萬元。

許秀能說，新北市目前有131家視障朋友開的按摩院、22家按摩小站，440位按摩師提供服務，每位專業按摩師都受過至少1600小時的訓練、領有丙級技術士證，比明眼人按摩更加專業，希望社會各界也能支持這些視障朋友。

許秀能也說，勞工局為了協助視障按摩師提升服務品質與專業度，每年都會舉辦行銷及訓練，去年就讓視障按摩師到各地進行了140場以上的按摩體驗，讓市民能更認識視障按摩。

(中國時報)