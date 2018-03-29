金正恩能 蔡英文不能嗎

2018年03月29日 04:10 中國時報 林郁方

金正恩突訪北京印證了國際政治詭譎多變，即使是專家也很難精準預測其走向。外人很難知道金正恩的北京行是誰先起的意。

據新華社報導，金正恩係應習近平之邀前往，然而，金正恩在人民大會堂歡迎會上表示，由於習近平再次當選國家主席和國家中央軍委主席，按照朝中友好傳統，理應向習當面致賀，他接著表示：「當前朝鮮半島局勢急速前進，發生不少重要變化，從情意上和道義上，我也應該即時向習近平總書記同志當面通報情況。」細聽其言，金正恩先有前往北京訪問的念頭而北京欣然接受的可能性很高。

無論如何，金正恩的北京行是神來之筆！在中朝兩國面臨既困難又關鍵的時刻，雙方合作演出一場精彩的大戲，為彼此加分不少。對平壤而言，由於川普政府一方面對他進行軍事威逼，另一方面則透過聯合國安理會之決議對北韓進行最嚴厲的經貿制裁，更迫使中共不得不確實遵守該一決議。金正恩在孤立無援的狀況下，只能主動提議和川普會談。

在北韓表現出妥協立場後，川普隨即將槍口轉向北京，對大陸發動貿易戰，大陸出口到美國市場的鋼鐵和鋁製品被課徵高關稅，加拿大、墨西哥、巴西、阿根廷、澳洲、歐盟、南韓甚至日本等其他出口國則被豁免。川普緊接著又祭出301條款，對高達600億美元的中國大陸輸美產品一律課徵高額關稅。對於川普的突擊，大陸只對美國出口到大陸價值30億美元的產品增課關稅，作「象徵性」的報復。

理由無他，第一、中國大陸畢竟連年對美享有鉅額順差，去年更高達3752億美元。第二、北韓的反美立場已然軟化，5月間川普將和金正恩展開會談，在朝鮮半島問題上，習近平已無法再扮演關鍵「平衡者」角色。

金正恩的訪問北京，立刻改變了華府在美中朝三國權力關係上的主導地位，一方面金正恩有了更多籌碼可和美國周旋，另一方面川普也必須和習近平改善關係，才能約束金正恩行為，美國發動中美貿易戰的力道也就大減。

此外，金正恩離開北京前，邀請習近平拜訪平壤，而習近平慨然接受，對川普而言，是一件更該擔心的事。一旦習近平出現在平壤，將意味著北京正式認可金正恩在北韓的領導地位，也強化了朝鮮在北京心中的戰略價值，更預示了5月川金會若無法達成北韓放棄核武的協議，北京勢將支持北韓，當然這也將使得金正恩在面對川普時，更不會輕易屈從美國的條件。尤有甚者，北京把握時機，指派楊潔箎29日赴韓面見文在寅，進一步突顯了大陸在韓半島的主角地位。

金正恩的北京行對台灣的啟示很多。國際政治基本上是大國說話，小國聽話。然而，歷史上小國領導人有時憑藉著堅強的意志、靈活的戰略和善於把握時機，也能迫使大國妥協。蔣介石便曾利用第一次台海危機，和美國簽訂了《中美共同防禦條約》，成功保住了金門和馬祖。金正恩此次則是善用美中之間的矛盾，靈活出擊，為原本山窮水盡的北韓，創造出柳暗花明的新境界。

蔡英文的才智應不輸金正恩，但面對台獨力量的牽制，她處理兩岸關係既無魄力也無創意。她應能看出強國之間的矛盾，卻無意利用，只安於當美國和日本的小朋友。這樣的蔡英文很難為台灣創造新局，這正是台灣的悲哀！（作者為前立法委員）

(中國時報)