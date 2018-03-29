貿易戰若開打 全球遍體鱗傷

2018年03月29日 04:10 中國時報 朱雲鵬

美國川普總統先前宣布要對進口的鋁及鋼製品課以重稅，後又宣布以301法案名義要對中國大陸600億美元產品進行「反傾銷」，大陸隨即公布將對128項從美國進口的產品反制；兩大經濟體之間的貿易戰爭看起來箭在弦上，一觸即發。對台灣而言，我們銷美產品是否可以豁免不是重點，真正的要害在於台灣所處的東亞供應鏈會不會受到影響，要如何因應。

貿易戰爭如真正開打，表面上看來是中國大陸受害，其實是整個東亞供應鏈受害。這個供應鏈從日本和其他先進國家開始，供給先端材料和零組件到台、韓，由台、韓增加其附加價值後變成半成品，而後出口到中國大陸做最後組裝，再銷售到美國及世界市場，一般稱為四角貿易。如果大陸產品銷美受阻，不只大陸受害，日本和其他歐美先進國家、南韓和台灣均將因此受害，而且由於大陸在整個價值鏈中的附加價值在很多產品都比日本、其他先進國、南韓、台灣所貢獻的為低，後者的損害將超過前者。

美國本身也會受害，成千上萬的消費品將因此而漲價，使所有消費者受害。另外，美國也有廠商，或者是此供應鏈的一員，像INTEL（電腦CPU）、微軟（電腦作業系統）、高通（通訊晶片）、美光（DRAM），或者主要利用此供應鏈生產其產品，包含幾乎所有重要的消費和家電電子品牌廠如蘋果電腦、HP、DELL、惠而浦、奇異、NIKE、LEVIS等都會受害。所以如果貿易戰開打，將不只是兩敗俱傷，而是全球遍體鱗傷。

從產業來看，目前中國大陸出口的主要項目，第1名是電力機械與設備（包含手機與其他消費電子），第2名是機械（包含電腦、大型家電和各類產業機械），二者合計占4成。其他重要項目還有成衣與服飾、家具與建材、光學設備、塑膠製品、車輛、鋼鐵以及鞋類。

台灣銷陸產品，最大項是電子零組件與資通及視聽產品，二者合計超過4成；其餘大項為化學品、光學器材、塑膠原料和機械。這些絕大多數都是中間產品，其中電子零組件與資通產品以及光學器材，很多都是大陸外銷電子製品的零件來源，塑膠原料是大陸外銷塑膠製品的原料，化學品則是大陸外銷人造纖維成衣服飾的原料。這些使用台灣原料而生產加工品的大陸廠商，很多其實就是由台商所投資而經營的。如果貿易戰開打，使用台灣原料的廠商，包含在大陸的台商在內，均無法倖免。

當然，是否會真正大規模開打貿易戰，還不明朗。在叫戰之後，目前雙方又有以對話代替對抗的跡象。美國國內的民情也應注意，根據CNN最新的民調，雖然美國民眾對川普處理國內經濟情況的贊同率達到48%，比45%的不贊同比例較高，但對他處理國際貿易的態度卻全然不同：一半的人不贊同，只有38%贊同。

對於貿易戰，台灣能施力的地方有限，但絕無法置身事外，更不宜火上加油。要之，日、韓、台對大陸均有順差，所以大陸對美順差裡面，其實隱含了此三經濟體的對美順差，就像1960年代日本對美順差有些隱含在日本在台投資外銷加工廠所創造的台灣對美順差一樣。今天如果中國大陸為了平衡美陸貿易，將原先從日、韓、台進口的半成品，改為從美進口，就等於是把這些隱含的順差攤開來，轉單到美國，對日、韓、台不利。事實上，美國製造業最有可能取代的，不會是現在大陸所做的終端製造，而比較可能是目前由日、韓、台所供應的零組件和原料。

面對這樣的挑戰，台灣產業應當關心和做好準備，但也不用妄自菲薄。經濟的力量很強，過去歷史顯示，用非經濟手段干預市場運作，短期可能有效，但經濟力量會變出百套把戲來繞過政策，使其效果大打折扣，當年英國的航海法，和美國早期實施過的禁酒令都是很好的例子。此外，台商手腳很靈活，有的會轉到別地（包含美國）生產，有的會設法提高其附加價值，而足以在高關稅下生存。我們對於廠商因應的能力要有信心，不必慌亂。至於派團到美要求豁免，在政治上可能有些許印象效果，對大局幫助有限。

（作者為台北醫學大學經濟學講座教授）

(中國時報)