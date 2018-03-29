2018年03月29日 04:10 中國時報 傅建中

近日關於詩人余光中身後應否由總統府明令褒揚，引起頗多議論，最有資格對這個問題發言的是余先生的家屬，對於文化部沒有報請蔡總統頒發褒揚令一事，余夫人范我存說「這是他們的事，不是我們的事」，語氣帶有些許不屑，但也沒有完全拒絕褒揚。

我個人的看法是，余光中根本不需要褒揚，尤其不能接受民進黨政府的褒揚，否則將成他一生令譽的一大汙點。余氏畢生擁抱中華文化，是中華文化在台灣不作第二人想的代表人物，而現在的台灣當局去中國化不遺餘力，不承認他們是中國人，由這樣的政府來褒揚余光中，非但不光彩，反而是侮辱，余氏地下有知，會誓死反對的。連李敖身後都拒絕民進黨政府的褒揚，難道余光中不如李敖嗎？

我進大學時，余光中剛從美國愛阿華大學留學歸來，教過我那一班英詩和英國文學史。因為他本身是詩人，在愛阿華的碩士論文也和詩有關，所以教來還算得心應手，英國浪漫時期詩人的作品，像濟慈、雪萊、丁尼遜等人的詩，由余先生吟來，餘音繞梁，迄今難忘。但英國文學史是他初教，我們等於是他的實驗老鼠，不過他很用功，準備充足，所用的郎氏編著的《英國文學史》幾乎都背下來了。我一邊聽他講，一邊看英文課本，差不多一字不漏，功夫了得。

余先生僅長我10歲，加以為人謙和，即之也溫，所以有時我也向他請教一些課堂以外的事。記得有一次全班同學去烏來郊遊，余先生和夫人參加了，還帶了他們出生不久的大女兒。途中我借機問了余先生一些國外對台灣的看法，他就悲觀地表示，此生可能再也看不到大陸了。這在當時是大膽而犯忌的言論，等於是說反攻大陸無望，大家當記得雷震因此有10年牢獄之災。

50、60年代的台灣，在威權統治下，書禁嚴苛，外來的資訊匱乏，被譏為文化沙漠，余光中接受西方媒體訪問時，直言在文化上大陸是母親，台灣是嬰兒，如今這個嬰兒沒了母親，怎麼能離開母親長大存活？余光中視中國大陸為台灣的母親，豈能接受不認母親的民進黨政府的褒揚？

余光中是一位充滿中國情懷的詩人。記得1972年尼克森和季辛吉訪問中國大陸後，余氏寫過一首詩，慨嘆尼、季登上長城，兩個洋人把長城踏在腳下，而他作為中國人，卻只能望長城興嘆，感慨萬千。

前年底我有台灣之行，曾去高雄余府探望先生和他的夫人，發現先生瘦得厲害，不過思路還很清楚，但我已有不祥之感，恐怕是最後一次見面了，果不然，月前他告別人間。半個多世紀前，余光中曾任教美國賓州蓋提斯堡學院，這是南北戰爭決勝之地，也是林肯總統發表《民有，民治，民享》名垂千古演說的所在地，當地有一高塔，余氏曾多次登臨，遙望故國，去國懷鄉之情，油然而生，幾潸然淚下。此塔距離我家約1小時車程，我也多次攀登過，今後再登，就多了一份憑弔先生的悲情。誠如唐朝詩人崔顥所言：「昔人已乘黃鶴去，此地空餘黃鶴樓，黃鶴一去不復返，白雲千載空悠悠。」（作者為資深媒體人）

(中國時報)