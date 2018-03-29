黨派鬥爭取代宗教偏執

2018年03月29日 04:10 中國時報 張安平

人類社會為生存而產生了宗教。每一種宗教問世，也都抱持了讓人類更美好的宗旨。但在西方與中東卻因宗教衝突，幾千年來戰爭不斷，因宗教而死去的人更是不計其數。有時信奉同一個神的信徒，也會因為很小的不同，殺戮更凶。宗教本身是一件為了人類美好未來而產生的想法，結果卻變成在人類歷史中傷害人命最大的原因之一。

回顧歷史，無論在東方或西方，一個包容的宗教，都會使那個時代進步，百姓的生活更好。伊斯蘭的阿巴斯王朝開創了它的黃金時代，哥多華的哈里發國亦然，還有歐洲文藝復興或中國的漢、唐時代，都是歷史上繁榮興盛時期的代表。不過每當有人開始排除異己、唯我獨尊的時候，那個國家就開始走下坡。這已成為歷史不變的定律。

17世紀啟蒙時代以後，宗教對社會的影響力開始減少。人們開始相信理性與科學，宗教不再是形塑社會的主力。這一些理想開始成為人類的主要思想及社會的動力。歷史上君主制度的基礎來自君權神授的觀念，慢慢演進成現在共和民主的制度。到了20及21世紀，宗教對大多數的人影響不再那麼大，逐漸被政治所取代。兩千多年前，亞里斯多德說人是天生的政治動物，到21世紀這才被徹底表現出來。

18、19世紀的政治是王侯之間的政治，那個時候都是以王親國戚的領土為主，沒有為百姓考慮太多，到了20世紀左右才開始有共和國，共和國的政治就是選舉政黨議會政治。政黨應該跟宗教一樣，原本都是要為了讓百姓更好，但它們也逐漸發展成跟宗教一樣民粹，不同的政黨／神之間相互攻伐，同一個神的信徒也經常兵戎相向。

21世紀的政黨，說它們已經成為現代的宗教，其實也不為過。政黨和宗教最終的目的都是為了老百姓的利益，這也是它們共同的賣點。其次，屬於同一政黨的同志只要派系不同，也經常鬥得你死我活，就像同一個宗教也各立門派一樣，打起來完全不需講道理。如今新聞版面上天天都有自殺炸彈客的攻擊，難道我們從一兩千年宗教中的殺戮當中學得還不夠嗎？說穿了，不管你信的是宗教還是政治，其實都是為了領導者的權力而已。

我們批評以前歷史上的「宗教偏執」，覺得很可笑，現在的黨派鬥爭，不是一樣可笑？科技的進步和改變日新月異，但現代人欠缺的是思想的改變。今天誰能引領我們在思想上改變，讓我們的社會成為16世紀英國哲學家湯瑪斯‧摩爾所說的「烏托邦」呢？還是烏扥邦根本就是一個不存在的地方？

（作者為嘉新兆福文化基金會董事長）

(中國時報)